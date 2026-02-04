Vivre est dangereux pour la santé T.2 – Espé - la chronique BD

Espé s’en donne à cœur joie à écrire et dessiner ces gags d’une planche à l’humour noir bien tranchant. Laure Durandelle assure la mise en couleurs de cette BD qui passe du quotidien à l’absurde en une simple case.

Résumé : Ce deuxième volume commence dans une maison où une femme demande à son mari s’il a emmené sa mère face à l’océan. Le mari acquiesce. Mais il semble avoir oublié un détail important...

Critique : Des tranches de vie qui finissent mal, voire qui se révèlent mortelles pour ceux et celles qui s’appuient trop sur leurs certitudes. Dans ce nouveau tome de la série, le deuxième pour être précis, Espé continue à éplucher avec humour le (dys)fonctionnement de notre société pour en sortir des chutes absurdes, noires et parfois sanglantes.

Rien n’échappe à son regard : la jeunesse, les rencarts, la vie de couple, l’intelligence artificielle, l’alcoolisme, l’éducation des enfants, l’amour, la vieillesse, la mort... Espé nous offre ainsi une série de gags courts, au format de la planche et de temps en temps du simple dessin pleine page, pour amener une discussion ordinaire vers une chute décalée, dans le dialogue ou dans la situation.

© Espé / Fluide Glacial

Espé s’appuie sur un gaufrier de six cases, en gardant la liberté de fondre deux cases pour faire une bande et accentuer une introduction ou une chute. Six cases, c’est peu, mais cela permet de faire monter doucement la sauce et surtout de laisser de l’espace à ses personnages. Joggeuses dans un parc, vieux amis se rencontrant au supermarché, réunion pour un enterrement...

Le style semi-réaliste permet de rendre ces histoires plus crédibles, jusqu’à la chute absurde, parfois pas si absurde que cela, car elle exprime un ressenti profond de l’un des personnages ou une incompréhension latente. Laure Durandelle apporte ses couleurs, accentuant l’aspect réaliste, sans jamais opter pour des teintes éclatantes. Les ciels sont souvent bleu-gris, les intérieurs ocres, violet, ou bleu, mais sans accentuation, offrant un cadre simple et focalisant ainsi toute notre attention sur les personnages.

Vivre est dangereux pour la santé T.2 nous prépare un nouveau cocktail de gags détonnant, absurdes, sanglants parfois, nous rappelant que l’on peut regarder avec humour notre société et que cela peut même nous faire du bien d’en rire.