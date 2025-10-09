War on Screen à Châlons-en-Champagne : 11 films dans la bataille de la compétition internationale

Si les conflits ne cessent de se multiplier à travers le monde, Châlons-en-Champagne continue à clamer haut et fort : Faîtes des films, pas la guerre, la devise de Philippe Bachman, le regretté fondateur de ce festival qui ne cesse de repousser les frontières.

News : Cette treizième édition du festival consacré aux conflits et à leurs conséquences propose encore et toujours des films rares et essentiels sur des affrontements quotidiennement médiatisés mais aussi des combats occultés.

L’Ukraine et Gaza tiennent les rôles principaux. Militantropos, documentaire sans fard, étudie les effets dévastateurs sur les habitants d’une Ukraine subitement attaquée, tandis qu’Under the Volcano prend le parti de la fiction sans vraiment convaincre, la faute à un scénario inabouti. With Hasan in Gaza ressuscite la vie et les couleurs de l’enclave palestinienne du début des années 2000 dans ce documentaire construit à partir d’images d’archives retrouvées.

Tamara Stepanyan - Le pays d’Arto Copyright Claudine Levanneur

Notre coup de cœur va incontestablement du côté de l’Arménie où avec Le pays d’Arto, on découvre l’ampleur des heurts entre ce petit pays d’Asie occidentale et l’Azerbaïdjan, son belliqueux voisin, à travers le parcours d’un homme qui a choisi de taire ses traumatismes en changeant d’identité. Avec surprise , on apprend que c’est en Uruguay que s’est déroulée la plus longue dictature au monde. Derrière les drapeaux, le soleil explore les trente-cinq ans du règne autoritaire d’Alfred Stroessner. The President’s Cake, Caméra d’or Cannes 2025, nous ramène dans l’Irak de Saddam Hussein. Imago, un documentaire doucement absurde, nous transporte en Géorgie où un nouveau propriétaire projette de construire une maison en s’émancipant des coutumes locales. My Father’s Shadow suit un père et ses deux fils à la découverte de la capitale nigériane, à l’heure où éclatent des troubles politiques. Les fleurs du manguier accompagne deux fillettes, à la recherche de leur famille, du Bangladesh à la Malaisie. Sans oublier le film d’animation venu de Corée du Sud The Square de Bo-sol Kim et le film turc de Türker Süer Edge of Night. Les jurys (international, presse, lycéen, étudiant et public) rendront leur verdict dimanche 12 octobre lors de la cérémonie de clôture qui débutera à 18h à la Comète. Cette édition aura été marquée par la venue de grands noms. Mardi 7 octobre Thierry Frémaux enthousiasme la foule lors de la présentation de son film Lumière, l’aventure continue !

Michel Hazanavicius - Carnets d’Ukraine Copyright Claudine Levanneur

Mercredi 8, Michel Hazanavicius, réalisateur de The Artist et La plus précieuse des marchandises, raconte avec beaucoup d’émotion ses rencontres avec les soldats ukrainiens et présente l’ouvrage qui leur est dédié Les carnets d’Ukraine. Jeudi 10, c’est au tour de Sergei Loznitsa, réalisateur ukrainien de donner une masterclass au théâtre de la comète, à l’issue de la projection de son dernier long-métrage Deux procureurs.

Le festival se poursuit jusqu’au dimanche 12 octobre et promet encore projections, compétition de courts-métrages, rencontres, ateliers