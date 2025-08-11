Witch and Hound T.3 - Rainy Kamitsuki, Minori Tsukahara, LAM - la chronique Manga

Résumé : Le Chien Noir est toujours à la recherche de la Sorcière aux Miroirs.Et tandis que sa quête se poursuit, les affaires se corsent pour le Royaume de Campusfellow et les intrigues sont légions... Parviendront-ils à survivre ?

Critique : Pour celles et ceux qui n’auraient pas lu le tome précédent, nous vous conseillons d’aller le lire car nous allons révéler quelques éléments qui pourraient gâcher votre lecture.

Maintenant que les mises en garde sont faites, rentrons dans le vif du sujet. Après un retournement énorme à la fin du deuxième tome, c’est avec empressement que nous nous sommes jetés sur ce troisième volet de la série Witch and Hound. Le Chien Noir ayant enfin retrouvé la Sorcière aux Miroirs, cette dernière va lui confier l’histoire de son enfance, et notamment de sa rencontre avec le Roi de Lowe. Elle nous dresse ainsi le portrait d’un monarque éclairé et inspirant souhaitant le meilleur pour son royaume. La comparaison avec son frère usurpateur n’en est que plus désavantageuse pour ce dernier, qui révèle d’ailleurs un nouvel aspect de sa personnalité. En plus d’être avide de pouvoir, Omra Lowe se révèle être un personnage des plus antipathique prêt à toutes les folies pour assouvir ses perversions.

Ce troisième tome est encore plus sombre que le précédent, le chapitre 10 nous ramenant quelques années en arrière lorsque, ému et estomaqué, nous découvrions le tristement célèbre épisode des « Noces pourpres » dans la série télévisée Game of Thrones. D’ailleurs on retrouve cette même passion pour les intrigues politiques tortueuses et cette même noirceur omniprésente que dans la série de G.R.R Martin.

Entre les embuscades et les pièges, ce tome est véritablement charnière pour l’Histoire de Witch and Hound. Les pièces de l’échiquier sont avancées. Une question demeure : quels seront les prochains mouvements ?