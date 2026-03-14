Witch and Mercenary T.2 – Chohokiteki Kaeru, Miyagi Makoto et Kanase Bench - la critique BD

Chohokiteki Kaeru écrit ce deuxième tome. Makoto Miyagi tient toujours le dessin. Et, entre les deux, Bench Kanase réalise le character design de cet univers de fantasy qui met en scène de nouveaux personnages.

Résumé : Le récit commence avec un groupe d’aventuriers prenant une pause en forêt. Soudain, une voix retentit, un requin spectral, une créature puissante et dangereuse, les menace. Avant de pouvoir réagir, les aventuriers sont sauvés de loin par Zig et Siasha, qui s’éclipsent sans être vus, pour qu’on n’identifie pas leur puissance potentielle...

Critique : Zig le mercenaire et Siasha la sorcière continuent leur alliance contractuelle. Siasha veut progresser et devenir une aventurière de plus haut niveau, en récoltant des points grâce à des missions réussies. Zig, lui, ne veut pas faire de vagues dans ce monde étrange où tout le monde peut faire de la magie... sauf lui.

On suit ce duo sympathique et ce deuxième tome, qui se situe toujours dans l’Outre-terre où les deux compagnons ont débarqué dans l’opus précédent, nous dévoile ses secrets, à savoir des créatures monstrueuses, voire un peu ridicules (comme les calamars volants) et son fonctionnement avec les grandes bandes mafieuses qui gèrent les trafics en ville. Zig découvre vite qu’il est des quartiers où il ne fait pas bon traîner, même pour un mercenaire aguerri comme lui.

En toile de fond, Siasha apprend comment s’intégrer, elle qui a vécu seule jusqu’à sa rencontre avec Zig. On se demande bien ce que l’intrigue nous réserve pour la suite avec les nouveaux alliés et ennemis du duo.

© Makoto Miyagi, Chohokiteki Kaeru, Bench Kanase/ KODANSHA Ltd.

On reste toujours sur la même ligne graphique : du noir et blanc, une trame de gris, des personnages stylisés manga, des décors standards et souvent absents pour laisser la place aux personnages. Il est curieux de voir que les monstres de ce tome reposent sur des mutations de créatures existantes, requins, calamars, guêpes et autres... Y aurait-il un secret caché là-dessous ? Pour le savoir, il faudra attendre le troisième tome.

Witch and Mercenary T.2 continue à explorer les relations de son duo de protagoniste et le pays qu’ils ont découvert.