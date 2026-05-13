Witch and Mercenary T.3 – Chohokiteki Kaeru, Miyagi Makoto et Kanase Bench - la chronique BD

Chohokiteki Kaeru est toujours à l’écriture de ce troisième tome, dessiné par Makoto Miyagi. Ils travaillent avec l’aide de Bench Kanase au Chara design et signent un un nouvel opus de cette histoire mettant en scène une sorcière et un mercenaire en prise avec un nouveau monde.

Résumé : Ce troisième volume débute sur Zig venant de se sortir difficilement d’une attaque menée par une aventurière elfe. Il a assommé son adversaire, mais que va-t-il faire maintenant ? S’il laisse cette elfe vivre, elle risque de vouloir se venger et mettre son amie Siasha en danger et s’il la tue, une aventurière si puissante, cela soulèvera une enquête et le début d’autres problèmes. Quelle solution permettra à Zig de s’en sortir ?

Critique : C’est un retournement inattendu qui lance ce troisième tome. On retrouve avec plaisir le duo de choc, qui parvient encore à garder son secret sur la puissance magique de Siasha, ainsi que les nouveaux personnages arrivés au tome précédent. Alliances, méfiance et missions dangereuses sont au programme de la suite de cette série de fantasy.

Un danger plus vaste semble se mettre en place, alors que les deux héros tentent de s’en sortir au quotidien. L’humour est un peu moins présent et la tension monte d’un cran même si, pour l’instant, on ne s’inquiète pas vraiment pour Zig et Siasha, qui résolvent leurs difficultés sans trop de risques. Les blessures de Zig de son précédent combat contre l’elfe sont soignées rapidement par la sorcière. De nouvelles créatures sont de la partie, mais pour l’instant, elles ne brillent pas par leur intelligence. À tel point que les aventuriers en ont conscience et se servent de cette faiblesse pour augmenter leur chance de gagner les combats !

Copyright Makoto Miyagi, Chohokiteki Kaeru, Bench Kanase/ KODANSHA Ltd.

Le dessin se maintient en suivant les codes du manga grand public. Les scènes d’action qui tiennent une grande part de cet opus mettent en avant lignes de vitesse, et cadrage explosif. Et un retournement inattendu à la fin de ce tome nous appelle vers la suite. La série continue son chemin, mais la tension dramatique gagnerait à être un peu plus étoffée. Ce qui pourrait être le cas dans le prochain tome, vu les événements se mettant en place à la fin de ce volume...

Witch and Mercenary T.3 continue son déroulement entre action, magie, humour et une intrigue de fond qui prend le temps de se mettre en place.