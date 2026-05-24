Yolo - Aymeric Lompret, Nadine Descousis, Allan Barte - la chronique BD

Résumé : Dans la rue, un sans domicile fixe cherche Antoine, son chien. Il interpelle les passants, les critique, donne sa vision de la société, parle de tout et de rien. Au fil de son cheminement, il est question de logement, politique, travail, dégradation des conditions de vie et de santé, précarisation, prédation, agression sexuelle, complaisance à l’égard des puissants…

Aymeric Lompret, Allan Barte / Dargaud

Critique : Yolo est l’adaptation du spectacle du même nom écrit par Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret et interprété par ce dernier. Ne pas en avoir vu de représentation n’entrave manifestement pas la lecture de cet album. Nous retrouvons ici la verve comique qu’Aymeric Lompret développe notamment à la radio.

Aymeric Lompret, Allan Barte / Dargaud

Suivant les passages, le transfert du gag de la scène à la bande dessinée fonctionne plus ou moins bien, ce davantage pour des questions de rythme que de représentation visuelle. Mais dans l’ensemble, cette adaptation est convaincante, notamment car le découpage, la mise en page et l’interprétation graphique effectués par Allan Barte sont judicieux. Le dessinateur se met au service de cet humour assez proche de celui qu’il développe lui-même dans des gags courts, notamment sur les réseaux sociaux.

Aymeric Lompret, Allan Barte / Dargaud

Au fil des pages, s’enchaînent les propos décalés, l’humour acide et noir. Les passages du coq à l’âne apportent des variations de rythme comme de ton. Cette hétérogénéité dans la construction narrative marque une unité dans le propos. Les auteurs pointent ainsi une cohérence dans la destruction des acquis sociaux et des communs : que la majorité de la population soit au service d’une minorité. Constat et discours ne sont évidemment pas nouveaux, mais l’apparente désinvolture avec laquelle ils sont contés est efficace et réjouissante.

Aymeric Lompret, Allan Barte / Dargaud