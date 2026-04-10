Zéda parle de... Edika

Le 10 avril 2026
- Scénariste : David Neau>
- Dessinateur : David Neau
- Genre : Humour
- Famille : BD numérique
- Date de sortie : 10 avril 2026
- Plus d'informations : site de Zéda
Chaque mois, Zéda aborde dans sa chronique dessinée "A Voir A Lire" des thèmes de son choix, allant de la dramaturgie aux festivals ou d’autres sujets liés à la BD, à l’art, mais aussi à la vie ou au chocolat fondu mais toujours avec humour !
Résumé : Pour ce mois d’avril 2026, Zéda ne se découvre pas d’un fil et reçoit Clark Gaybeul, le chat favori du dessinateur Edika, décédé en décembre dernier.
Retrouvez Zéda dans d’autres (més)aventures sur son site Zéda, l’Odyssée du quotidien !
Galerie Photos
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