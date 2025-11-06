14e édition du Festival du Film franco-arabe de Noisy-le-Sec (FFFA)

News : En ces temps troublés, le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec invite le public à regarder le monde autrement, à travers la caméra de ceux qui le racontent depuis l’autre rive.

Parrainé par les cinéastes engagés Costa-Gavras et Hind Meddeb, l’événement met à l’honneur la richesse du cinéma tunisien et la vitalité de la création cinématographique franco-arabe contemporaine.

Un festival dédié à la création cinématographique des cultures arabes

Pensé, depuis sa création, comme un pont entre les rives de la Méditerranée, le Festival s’affirme

comme un espace d’engagement culturel et politique, où le cinéma est à la fois outil de mémoire et geste artistique de résistance. Face aux simplifications médiatiques et à la montée des idéologies réactionnaires, le Festival choisit de faire place à la complexité, à la nuance, à la diversité des imaginaires et des luttes. Il soutient un cinéma qui engage le regard, ouvre à l’autre, et éclaire les réalités sociales, politiques et intimes du monde arabe et de ses diasporas.

Pendant 10 jours - de vendredi 7 au dimanche 16 novembre, le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec (FFFA) offrira aux Franciliens un voyage au cœur de la création cinématographique franco-arabe contemporaine, avec près de 60 films venant de 23 pays, montrés en présence des cinéastes - courts et longs, fictions et documentaires, dont 13 inédits, 8 avant-premières, des films du patrimoine et des projections jeunesse.

Hommage au cinéma tunisien contemporain

Comme chaque année, le Festival porte un regard particulier sur la cinématographie d’un pays arabe ; le focus de cette 14e édition met en lumière la richesse du cinéma tunisien à travers une large sélection de films. En 2024, la Tunisie a enregistré un nombre record de films produits, avec une trentaine de longs métrages de fiction, autant de documentaires et une centaine de courts ! Ce dynamisme est porté par une nouvelle génération de cinéastes audacieux et en prise avec les enjeux de leur temps. Récompensé dans les plus grands festivals internationaux, le cinéma tunisien, engagé et inventif, séduit un public de plus en plus large et contribue au rayonnement de la Tunisie, pays au croisement de la mémoire révolutionnaire, de l’élan artistique et des tensions politiques actuelles.

La richesse du cinéma tunisien est mise en lumière à travers une dizaine de longs métrages - 2 avant-premières, 2 inédits, des films récents et de patrimoine -, autant de courts métrages, de nombreux invités et une table ronde : Tunisie / Palestine : Mémoire commune et luttes contemporaines.

La réalisatrice franco-tunisienne Hind Meddeb, marraine de cette 14e édition au côté de Costa-Gavras, parrain d’honneur du Festival depuis 2016, partagera son engagement et son regard sur le monde lors des projections de trois de ses films au Cinéma Le Trianon et à l’Institut des Cultures d’Islam : Tunisia Clash Soudan, souviens-toi, Electro Chaâbi.

Focus sur la Palestine avec de nombreux films inédits

Palestine 36 de Annemarie Jacir - 2025 • 1h58 • Fiction • Avant-première

Avec Hiam Abbass, Kamel El Basha, Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo.

Représente la Palestine aux Oscar 2026.

En 1936, en Palestine sous mandat britannique, un jeune homme partagé entre l’attachement à son village natal et l’effervescence politique de Jérusalem tente de trouver sa voie dans un contexte de tension politique croissante. Alors que les villages s’insurgent contre la domination coloniale, que l’immigration juive s’accélère en provenance d’Europe fuyant le fascisme, et que les Palestiniens appellent à l’indépendance, s’amorce une collision inévitable.

Vacances en Palestine de Maxime Lindon - 2024 • 59’ • documentaire

Shadi, militant palestinien devenu citoyen français, retourne dans son village de Cisjordanie pour des vacances avec l’espoir de s’y réinstaller. Mais il doit faire face aux attentes de son entourage : sa mère veut le marier ; son frère, ancien prisonnier politique, semble avoir des comptes à régler avec lui. Alors que la colonie israélienne située sur la colline en face étouffe le village et attire la main-d’œuvre palestinienne, le retour de Shadi se transforme en désillusion.

Alice au pays des colons de Yanis Mhamdi (France • 2025 • 1h45 • documentaire • inédit) En Cisjordanie, Alice, originaire de Bethléem, et Alaa, jeune habitant d’un village encerclé par les colonies, incarnent deux formes de résistance palestinienne face à la dépossession et à l’occupation israélienne.

Once Upon a Time in Gaza de Tarzan & Arab Nasser - 2025 • 1h27 • fiction

Avec Nader Abd Alhay, Majd Eid • Festival de Cannes 2025, section officielle Un Certain Regard : Prix de la mise en scène

Il était une fois à Gaza en 2007. Yahya, étudiant rêveur, se lie d’amitié avec Osama, dealer charismatique au grand cœur. Ensemble, ils montent un trafic de drogue, caché dans leur modeste échoppe de falafels. Mais ils croisent le chemin d’un flic corrompu venu contrarier leur plan.

LIRE NOTRE CRITIQUE

Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi - 2025 • 1h50 • documentaire • Festival de Cannes 2025, section ACID.

Lorsque la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi tente de se rendre dans la bande de Gaza pour documenter la vie sous l’occupation israélienne, en avril 2024, elle est refoulée à la frontière. Elle entre alors en contact avec Fatma Hassona, jeune photojournaliste talentueuse qui devient ses yeux depuis ce qu’elle appelait sa « prison de Gaza ». Son assassinat par les forces de Tsahal, le 16 avril 2025, en transforme à jamais le sens. En partenariat avec Amnesty International.

LIRE NOTRE CRITIQUE

No Other Land de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor - 2024 • 1h30 • documentaire • Oscar du Meilleur film documentaire 2025.

Depuis 2019, Basel Adra, activiste palestinien en Cisjordanie, filme l’expulsion de sa communauté par l’occupation israélienne qui détruit progressivement les villages et chasse ses habitants. Il rencontre Yuval, un journaliste israélien, qui le soutient dans ses démarches. Une amitié inattendue voit le jour. Ce film réalisé par un collectif israélo-palestinien de quatre jeunes militants a été réalisé comme un acte de résistance créative sur la voie d’une plus grande justice.

Still Playing de Mohamed Mesbah - 2025 • 37’ • court métrage documentaire

Rasheed, créateur de jeux vidéo en Cisjordanie, développe des univers où les parents ne peuvent plus protéger leurs enfants. Entre raids israéliens et guerre à Gaza, le film explore la créativité et la résilience dans un contexte de conflit.

Un voyage au cœur de la création cinématographique franco-arabe

Une programmation ouverte à tous pour un voyage au cœur de la création cinématographique

franco-arabe contemporaine. Le focus s’élargira à la Palestine, au Soudan, à l’Algérie, à la Syrie post-Assad, aux luttes anticoloniales, aux diasporas et aux imaginaires égyptiens, avec des films inédits, des avant-premières, des films rares et des projections jeune public, courts et longs de fiction et documentaire, en présence d’invités, cinéastes, professionnels du cinéma et personnalités originaires des pays arabes ou liés, dans leur parcours ou leurs préoccupations, à cette région du monde. Ce sont 11 inédits, 5 avant-premières, des films récents et des grands classiques, en présence de près d’une trentaine d’invités, cinéastes et personnalités originaires des pays arabes ou liés, dans leur parcours ou préoccupations, à cette région du monde..

Les courts-métrages mis à l’honneur

Depuis sa création, le festival propose une programmation dédiée au court-métrage, véritable laboratoire et pépinière des nouveaux talents. Une compétition de courts métrages inédits avec une table ronde prévue le dimanche 16 novembre à 16h.

Cette table ronde "Parcours de création", parcours de production pour des images de cinéma plurielles sera suivie, à 18h, de la séance de courts métrages en compétition. À l’issue de la projection des 6 films sélectionnés, le public est invité à voter pour son film préféré, avant la remise des prix du jury, des lycéens, des jeunes ambassadeurs de Cinémas 93 et du prix du public. Table ronde et séance de courts métrages en compétition en entrée libre.

Une programmation pluridisciplinaire

Dans un souhait de favoriser la compréhension, la découverte et les échanges sur les réalités du monde arabe et de leurs diasporas en France, le FFFA réaffirme cette année encore sa volonté d’offrir au public une véritable immersion artistique à travers une programmation pluridisciplinaire dans les lieux culturels de la ville de Noisy-le-Sec : musique, théâtre, arts plastiques, littérature…

Ouverture | Vendredi 7 novembre | 19h00 | Cinéma Le Trianon

Avant-première : The President’s Cake de Hasan Hadi

[Fiction • 1h43 • 2025 • Irak, États-Unis, Qatar] Au cinéma le 04/02/2026

Tandem films. Prix du public à la Quinzaine des Cinéastes 2025, Caméra d’Or 2025 (Meilleur premier film à Cannes toutes sections confondues).

LIRE NOTRE CRITIQUE

☆Projection précédée de la cérémonie d’ouverture en présence des parrain et marraine du FFFA, Costa-Gavras et Hind Meddeb, puis du court métrage A Lullaby Unlike Any Other d’Amani Zaafer