15e Festival du Film Coréen à Paris

News : Principale manifestation française exclusivement dédiée au cinéma coréen, le Festival du Film Coréen à Paris, fondé en 2006 sous le nom de Festival franco-coréen du film, fête cette année son quinzième anniversaire : c’est pourquoi les organisateurs ont tenu, malgré la situation sanitaire, à ne pas annuler l’événement.

Il se déroulera seulement dans un format allégé, autrement dit avec moins de films, de séances, ainsi que des capacités d’accueil réduites et sans invité. Il n’en donnera pas moins l’occasion de découvrir le meilleur du cinéma sud-coréen et se poursuivra par la seconde diffusion de près de quinze longs-métrages issus des sections "Paysage" et "Événements", ainsi que d’Attack the Gas Station !, au rythme d’un à deux films par week-end, jusqu’au 20 décembre.

Au programme :

Film d’ouverture : OK ! Madam (오케이 ! 마담) de Lee Chul-ha

Séances événement : Forbidden Dream (천문 : 하늘에 묻는다) de Hur Jin-ho avec Choi Min-sik et The Closet (클로젯) de Kim Kwang-bin avec Ha Jung-woo

Avant-premières : L’homme du président (남산의 부장들) de Woo Min-ho et The King of Pigs (돼지의 왕) de de Yeon Sang-ho

Classiques : The Spy (간첩 리철진) de Jang Jin

Film de clôture : Me And me (사라진 시간) de Jung Ji-young