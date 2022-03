24e Festival du Film documentaire de Thessalonique : le palmarès 2022

Ce dimanche 20 mars, après une journée de grand bleu à Thessalonique, le Festival du Film documentaire, édition 2022, s’est achevé. À l’Olympion, les prix ont été remis à des réalisateurs du monde entier, consacrant la qualité et l’éclectisme d’une riche programmation.

SECTION COMPÉTITION INTERNATIONALE

Alexandre d’Or : A House Made of Splinters, de Simon Lereng WILMONT (Danemark, Finlande, Suède, Ukraine)

Prix Spécial du Jury : Young Plato, de Declan McGrath & Neasa Ní Chianáin (Royaume-Uni, Irlande, France, Belgique)

SECTION NOUVEAUX ARRIVANTS

Alexandre d’Or Dimitri Eipides : Golden Land, d’Inka Achté (Finlande, Suède, Norvège)

Prix Spécial du Jury : The Devil’s Drivers, de Mohammed Abugeth et de Daniel Carsenty (Qatar, France, Liban, Allemagne)

SECTION FILM FORWARD

Alexandre d’Or : The Bride, de Samira Guadagnuolo et Tiziano Doria (Italie)

Prix Spécial du Jury : Amateur, de Martín Gutiérrez (Espagne) et Letter to Nikola, de Hara Kaminara (Grèce, Belgique)

PRIX MERMAID (LGBTQ+) :

Gabi : Between Ages 8 and 13, de Engeli Broberg (Suède, Norvège)

Mentions spéciales du Prix Mermaid :

Mel, de Inna Sahakyan et Paul Cohen (Arménie, Pays-Bas)

Sirens, de Rita Baghdadi (États-Unis, Liban)

Prix « Valeurs humaines » du Parlement hellénique : Eternal Spring, de Jason Loftus (Canada)

Prix ERT (télévision nationale grecque) et FIPRESCI : The Arm Wrestler, Giorgos Gousis (Grèce)

Deuxième Prix ERT : Sunken, de Dimitris Gkotsis (Grèce)

Prix du Centre du Film grec : The Itinerary, d’Orestis Athanasopoulos (Grèce)

Prix Amnesty International : F@ck this Job, de Vera Krichevskaya (Royaume-Uni, Allemagne)

Prix FIPRESCI International : A House Made of Splinters, de Simon Lereng Wilmont (Danemark, Finlande, Suède, Ukraine)

Prix FIPRESCI Grèce : The Arm Wrestler, Giorgos Gousis (Grèce)

Prix de l’Association des Critiques grecs : Last Voyage, de Aris Chatzistefanou (Grèce)

Prix WIFT ( Femmes dans l’Audiovisuel et le Cinéma) : ANIMA - My Father’s Dresses, de Uli Decker (Allemagne)(Allemagne)

Prix WWF : The Velvet Queen, de Marie Amiguet et Vincent Munier (France)

Mention spéciale du Prix WWF : Nuisance Bear, de Jack Weisman et Gabriela Osio Vanden (Canada)

Prix du Jury Jeunes : The Arm Wrestler, de Giorgos Gousis (Grèce)

Prix spécial du Jury Jeunes : The Other Half, de Giorgos Moutafis (Grèce)