6ème Biennale du dessin de presse à la BnF ; 26-28 mars 2020

News : La BnF a notamment pour mission de créer des moments d’échanges, de débats, et d’en assurer l’accès pour le plus grand nombre. Cette journée, consacrée au journal Charlie Hebdo et plus globalement au dessin satirique dans la presse, sera l’un de ces moments (l’entrée est libre, simplement sur réservation).

On pourra par exemple rencontrer et discuter avec Christian Delporte, docteur agrégé en histoire, spécialiste de l’histoire des médias, de l’image et de la communication politique (et professeur à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines). Sera également présent Philippe Mezzalma, lui aussi docteur en histoire contemporaine et responsable du service presse de la BnF. Plusieurs membres de Charlie Hebdo répondront aussi à l’appel : Riss, Gérard Biard (rédacteur en chef au journal) et les dessinateurs.

L’accent est mis ici sur ces personnalités de l’univers médiatique, car leurs points de vue seront l’occasion d’une vraie prise de recul historique et critique. Prise de recul qui concerne la place occupée par la presse au sein de la société française, le rôle qu’elle pourrait/devrait y jouer, ainsi que son influence sur notre quotidien. Une prise de recul également à propos de l’éducation aux médias et à l’information (thème s’affirmant de plus en plus comme un enjeu majeur pour notre époque). En résumé, une prise de recul qui semble sinon nécessaire, du moins utile.

Une phrase de l’écrivain Georges Perros illustre l’intérêt de cette journée : « Le désespoir, c’est de se taire. » En effet, devant le « flux continu d’informations » (comme le veut la formule) qui nous arrive au quotidien, devant ces nombreux événements qui surviennent parfois soudainement et peuvent impacter nos vies, face enfin à tous ces discours, prises de positions ou autres interviews dont nous nous abreuvons grâce aux différents outils de communication, un tort serait peut-être en effet de se taire, de ne rien oser faire. Alors on profitera de cette occasion pour se rencontrer, parler et échanger.