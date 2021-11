6e édition du Golden Tree International Documentary Film Festival

News : Fondé par Mme Wang Libin en 2016, les quatre premières éditions du Golden Tree se sont tenues à Francfort, en Allemagne. Cette année, le Festival mettra en scène le récit de deux villes, Pékin et Paris, à travers les sujets de la reconstruction culturelle et écologique et de l’interaction entre la nature et les êtres humains.

Véritable incubateur de talents, le Festival encourage la coopération et la coproduction de films documentaires entre la Chine et le monde et participe activement au développement de réseaux de diffusion et de commercialisation internationaux. Il constitue également un lieu de rencontre et d’échanges pour le public et les professionnels.

Le 5 novembre, Pékin accueillera la cérémonie d’ouverture, des forums, des master class et des projections de films documentaires.

Puis, le 6 novembre, un forum international sur le thème : “Le documentaire écologique a-t-il un impact social ? Une valeur esthétique ? ” se tiendra à Paris, avec la participation du professeur José Moure de l’Université de la Sorbonne en France et du professeur Zhang Tongdao de l’Université normale de Pékin.

Le Festival s’achèvera au Club de l’Étoile par la projection de documentaires, suivie de la cérémonie de remise des prix.

L’évènement (forum, projection, et remise des prix) est ouvert au grand public. Pour cela, il faut simplement confirmer sa présence à l’adresse suivante : paris@goldentreefestival.com