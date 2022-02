7e édition du festival Tandem à Nevers

Tous les deux ans la ville de Nevers résonne aux rythmes de la littérature, la musique et la bande dessinée, à travers des spectacles, rencontres, concerts s’adressant aussi bien au jeune public avide de découvertes qu’aux adultes curieux.

Portée par une association (et sa présidente Laetitia Buchon-Daget) dynamique et engagée, le festival Tandem propose encore cette année une riche programmation et un beau voyage où viennent se frotter, se croiser les genres et les auteurs-trices invitées à former des binômes, synonymes de création et de singularité.

Notons par exemple les duos entre Fabrice Caro et Benjamin Guillard, une lecture musicale accompagnée par Keren Ann et Irène Jacob ou Dorothée de Monfreid et Thomas Savy, une lecture dessinée autour du personnage d’Ariol, un récit/récital de Pascal Quignard et Aline Piboule, un slam dessiné entre Hassan Guaid et Julia Wauters, ou encore de grands entretiens autour de figures majeures de la littérature : Barbara et Simone de Beauvoir.

Ariol / Marc Boutavant

Une grande exposition, La Musique d’Alan, sera aussi présentée à la Médiathèque Jean Jaurès ; un projet musical né autour de deux grandes bande dessinées majeures de Emmanuel Guibert : La Guerre d’Alan et L’Enfance d’Alan. On y découvrira ainsi les portraits et ambiances saisies par l’auteur durant les sessions d’enregistrements.