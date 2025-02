Albert Monteys fait son show – Albert Monteys - la chronique BD

Albert Monteys écrit et dessine donc les aventures d’Albert Monteys, à moins qu’Albert Monteys ne vive les aventures dessinées de l’auteur Albert Monteys. Dès l’introduction, qui succède au prologue, les bases de cette BD humoristique sont posées, pour le meilleur et pour le rire.

Résumé : {Albert Monteys fait son show} commence avec Albert Monteys qui nous raconte rapidement son parcours, de ces gags de {Tato} et sa participation au journal {El Jueves} jusqu’à l’arrêt de la parution du périodique qui annonce ses déboires à venir...

Critique : Albert Monteys se met en scène et nous raconte son quotidien de dessinateur. Cet Albert Monteys dessiné est lâche, imbuvable et disons-le, insupportable. Sa femme Mamen et leurs deux enfants ont bien du mérite de ne pas avoir déserté le foyer conjugal pour sauver leur santé mentale. En effet, Albert Monteys est capable de venir harceler sa femme tous les matins pour qu’elle lui donne son avis sur le gag en cours, il tient la dragée haute à ses enfants, ne vit que par Twitter et donne la priorité à ses interactions quasi inexistantes sur les réseaux sociaux. Bref, un personnage que l’on prend plaisir à détester, avec ses petites faiblesses qui le rapprochent de nous, son ventre qui prend du volume avec les années ou encore son incapacité chronique à dire non pour se retrouver dans les pires galères. Malgré tout cela, on le suit dans ces histoires de quelques pages le croquant en festival BD, à la maison ou encore dans la rue. Albert Monteys annonce dès le départ que ses anecdotes quotidiennes sont rehaussés par l’emploi de… Comment dit-il déjà ? Ah oui, d’éléments métaphorico-fantastique ajoutant une pincée d’humour délirant à ses anecdotes. On peut donc aussi se retrouver dans le futur, ou dans la tête d’Albert Monteys, ou encore face au miroir qui met en scène l’ange de sa culpabilité...

© Albert Monteys / FLBLB

Pour le dessin, Albert Monteys ne recule devant rien. Il opte direct pour un format paysage en présentant ses histoires sur deux bandes de plusieurs cases. Son dessin humoristique est toujours dynamique. Les différentes mimiques d’Albert Monteys, dont on ne voit pas les yeux derrière ses grandes lunettes rondes, sont hilarantes. Et pour les couleurs, il choisit une monochromie de bleu. Le blanc et le noir parfois dominent la case, où les personnages bleutés évoluent. Parfois, les décors mêlent des teintes de bleus variées et d’autres fois encore, les deux techniques se mélangent. Et comme Albert Monteys ne recule devant rien – nous vous l’avons déjà dit ? – il peut décider d’intégrer une deuxième couleur à certains moments clés, quand il en a envie. Ou bien enlever le noir et dessiner en bleu. Sachez-le, il n’y a aucune limite dans les limites qu’Albert Monteys s’impose.

Albert Monteys fait son show ne prend aucune pincette avec son héros, Albert Monteys, pour le plaisir de nous faire rire des déboires de cet auteur de BD râleur et insupportable.

