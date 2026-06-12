Aliocha disparu – Léopold Prudon – la chronique BD

Résumé : Émilie et Aliocha sont frère et sœur. Leur père est décédé un an plus tôt, laissant leur mère dans le désarroi au sein de l’appartement familial, situé dans une grande ville inconnue. Frère et sœur ont géré leur deuil différemment et se sont éloignés. Professeure des écoles, Emilie vit chez sa mère, avec qui les relations sont changeantes. Elle désire lire les carnets de son père que sa mère conserve, mais cette dernière refuse, ce qui la peine. Aliocha est quant à lui plein de colère. Sa relation avec sa petite amie Marie-Louise est obscurcie par les liens que le jeune homme entretient avec Farouk. Les deux semblent liés à un troisième homme, Faf De Klerk, un trafiquant de drogues. Un soir, Emilie et Aliocha se retrouvent dehors. Ils vagabondent une partie de la nuit dans la ville, au fil de rencontres et de disputes. Mais au matin, Emilie se rend compte qu’Aliocha a disparu. Dès lors, elle se met à la recherche de son frère. Elle découvre au fil de sa quête certaines facettes d’Aliocha ainsi que les démons qui le hante...

Critique : Difficile d’identifier avec précision à quel genre appartient Aliocha disparu, deuxième album (après Shanghaï chagrin paru à l’Association) du talentueux Léopold Prudon. Le récit se situe en effet à la croisée de l’enquête, du récit intime et de la chronique sociale. Il flirte également avec le fantastique, notamment lors de courtes scènes où se succèdent des dessins allégoriques, sans toutefois l’épouser vraiment. Cette difficulté participe à l’intérêt de ce livre qu’il convient véritablement d’appeler roman graphique. L’expression n’est en effet pas galvaudée pour qualifier cet album, qui séduit par ses choix graphiques et narratifs forts.

© Léopold Prudon / Monsieur Toussaint Louverture

Léopold Prudon adopte un dessin au trait fin et ciselé, d’une grande précision dans sa représentation de la ville et de ses ambiances (notamment nocturnes) qu’elle offre. Le dessinateur joue sur les ombres et les hachures pour donner du relief et de la texture à ses planches, et transmettre la tension et les angoisses qui saisissent Émilie au fil de l’histoire. Le dessin repose également sur la bichromie, avec des planches tantôt bleues nuit, tantôt rouges, en fonction de l’économie du récit. Cette patte graphique appuie un découpage soigné, qui casse le traditionnel gaufrier pour– renforcer le dynamisme d’un échange ou l’impact d’une scène ou encore offrir des perspectives sur la ville. Cette dernière constitue d’ailleurs un personnage à part entière du récit : les amateurs de déambulation citadines découvriront ainsi avec un grand plaisir les planches de Léopold Prudon, fin observateur de la jungle urbaine.

© Léopold Prudon / Monsieur Toussaint Louverture

Album dense par sa narration, Aliocha disparu tient en haleine son lecteur de bout en bout par la tension que véhicule sa lecture. Autant qu’une enquête sur la disparition inexpliquée d’Aliocha, l’album est une exploration des sentiments d’Émilie. On y découvre son quotidien, ses angoisses et la relation complexe qu’elle entretient avec son frère. On s’enfonce avec elle dans la nuit de la ville, et l’on est saisit par les démons qui hantent Aliocha. Loin d’être un récit manichéen d’une « descente aux enfers », Aliocha disparu se veut une exploration subtile des sentiments intérieurs à travers cette intrigue bien menée. Le récit se couple d’une exploration urbaine dans une ville jamais nommée, mais qui pourrait bien être Paris.

D’une grande justesse graphique et narrative, Aliocha disparu met en scène la quête d’une sœur pour retrouver son frère dans une ville à la fois oppressante et fascinante, pour interroger le deuil ainsi que nos angoisses intérieures. Brillant.