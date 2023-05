Arsène Lupin contre Sherlock Holmes T.2 – Jérôme Félix, Alain Janolle et Walter - la chronique BD

Résumé : Ce second volume conclut ce choc des titans. Nous retrouvons Lupin, qui se fait passer pour Sherlock Holmes afin de résoudre une étrange affaire, celle du manoir de « La barre-y-va ». Un meurtre, une grotte mystérieuse, un étrange secret... mais ce n’est pas encore assez et les choses se compliquent avec l’apparition d’un fantôme. Lupin continue à enquêter, aidé d’un policier qui ignore avec qui il travaille...

Critique : Le scénario rebondit mais nous, simples lecteurs, sommes un peu perdus devant la complexité de l’affaire. Heureusement, Jérôme Félix nous garde dans le secret des dieux, puisqu’il nous offre des infos que Lupin n’a pas, créant une ironie dramatique bienvenue concernant le retour de Holmes dans la partie. Le détective anglais était apparu au début du premier tome, mais sa présence avait surtout brillé par son absence dans ce mystère. Problème résolu dans ce second tome. Le duel qui oppose les deux hommes va trouver une conclusion inattendue.

Mais en attendant « La » rencontre, on se plaît à dénouer les fils de cette intrigue campagnarde.

La tension dramatique ne monte vraiment qu’avec le retour de Holmes car auparavant, on ne craint pas grand-chose pour la vie de Lupin, ni même pour celles des autres gens importants. Cette tension est peut-être ce qui, à nos yeux, manque le plus. On a envie de trembler pour les personnages, même si l’on sait que Lupin est un mythe qui ne va pas mourir mais néanmoins, il survole l’intrigue et le « comment » nous semble insuffisant pour rester happé par l’histoire.

Heureusement, l’incroyable final relance totalement les dés et, on l’espère, vous scotchera autant que nous.

Jérôme Félix, Alain Janolle et Walter / Grand Angle

Alain Janolle garde son style dynamique, les personnages se déguisent et pourtant, dans un regard, nous retrouvons qui est qui. Une magnifique confrontation se déroule sous la pluie battante, au cœur de la nuit, où les bleus de Walter apportent, liés à la mise en scène, une touche presque expressionniste, zones sombres, personnages à moitié dans l’ombre, décadrage et contre-plongée… Un plaisir. Une symbolique forte entre ombre et lumière, que partagent les deux protagonistes de cette BD.

Ce deuxième tome se conclut en beauté, d’une manière inattendue et nous offre une belle fin à cette rencontre de deux enquêteurs hors pair.