Ashes T.1 - Stéphanie Le Chevalier - la chronique Manga

Résumé : Dans un monde qui survit sous les cendres, les Ramoneurs sont un espoir. Ben espère devenir un Ramoneur chevronné pour être reconnu par son père.Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu...

Critique : Découvrir pour la première fois le travail d’une jeune autrice a quelque chose de touchant. Pour la première fois, nous découvrons son univers, son dessin et toutes ses particularités qui font d’elle une artiste unique. À la lecture de ce premier tome, le talent de conteuse de Stéphanie Le Chevalier ne fait aucun doute. Elle réussit avec brio à nous transporter dans ce monde gris qui vit sous une cendre omniprésente depuis l’explosion d’une usine 17 ans plus tôt.

© Stéphanie Le Chevalier, 2025 Ankama Editions

La population y est divisée en quartier sous la coupe de Velmette Factory et survit en grande partie grâce à l’action des Ramoneurs. Des femmes et des hommes, mi-soldat, mi-nettoyeur, dont les techniques pour ce mouvoir dans l’espace ne sont pas sans rappeler celles des soldats de l’Attaque des Titans. C’est ce corps que Ben souhaite intégrer mais ce n’est pas facile, surtout quand votre père est le chef de la brigade. Les enjeux entre les personnages se dessinent assez rapidement, le besoin de reconnaissance de Ben, la froideur de son père et la gentillesse de Monie, nous attachant tout aussi vite aux différents protagonistes (mention spéciale pour Pike, une mascotte dès plus mignonne). Ce besoin d’être accepté pousse Ben à de nombreuses folies notamment à se mettre en danger jusqu’à ce qu’une rencontre avec une étrange créature bouleverse sa vie.

© Stéphanie Le Chevalier, 2025 Ankama Editions

À cette dimension humaine Stéphanie Le Chevalier ajoute une dimension politique qui nous a rappelé cette fois Germinal de Zola ou Divergente de Roth. Des références multiples qui participent à nous immerger facilement dans cet univers sombre et mystérieux... Et pour ce qui est des mystères, nous avons été servis !

Des commandos secrets en passant par des monstres, les informations que la mangaka sème dessinent de nombreux arcs narratifs dont nous avons hâte de connaître la suite.

© Stéphanie Le Chevalier, 2025 Ankama Editions

Avec son dessin dynamique et son univers bien construit et immersif, Stéphanie Le Chevalier livre un premier manga très réussi. Une lecture que nous avons beaucoup apprécié et qui nous donne envie de poursuivre cette série très prometteuse.