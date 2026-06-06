Assiégés Orléans - Laurent Vissiere, France Richemond, Filippo Cenni - la chronique BD

Résumé : Durant six mois, jusqu’à sa libération par Jeanne d’Arc, Orléans symbolise la résistance française face aux Anglais, passés prêts de s’adujger une victoire majeure. C’est aussi l’occasion de rencontrer le père de l’arquebuse moderne, un ingénieur maître Jehan.

Critique : Si les récits historiques sont légions, ceux qui ont une originalité propre ne représentent qu’une cohorte peu fournie, et la bande dessinée ne fait pas exception à cette règle. Avec Assiégés, le catalogue Delcourt peut s’enorgueillir d’avoir non seulement une nouvelle collection de beaux albums, la tranche dorée participant à un effort digne des collectionneurs, mais également d’une série qui tranche avec les épisodes habituels de la Guerre de Cent Ans, se centrant sur la vie d’une ville entière au cours d’un siège. Pour choisir Orléans, les raisons étaient multiples, et toutes justifiées : symbole de la reconquête française initiée par Jeanne d’Arc, longueur inhabituelle due à une résistance acharnée, enjeu pivot des luttes intestines entre Anglais, Valois et Bourguignons, mais aussi et surtout le développement d’une nouvelle manière de faire la guerre avec l’invention de l’arquebuse portable en lieu et place des lourds canons habituels. Ingénieur forgeron, Jehan le Lorrain est une figure méconnue (et donc idéale pour romancer son aventure) de la guerre qui a laissé cependant les bases de la guerre moderne en héritage, et son projet de construction d’un armement léger, idéal pour harceler un ennemi plus nombreux mais statique, est le fil rouge de toute cette histoires, éclipsant ainsi les connétables, bourgmestres et capitaines plus connus.

© Delcourt / Cenni

Cet angle de vue original n’a cependant pas été complété par un dessin novateur : Cenni s’illustre davantage ici par un classicisme assumé de l’ouvrage historique, avec ses moments forts, ses personnages mis en valeur, ses décors léchés et sa volonté de caler quelques détails dignes d’intérêt, que ce soit une étoffe, un repas ou un étendard reconnaissable par les puristes. Les scènes de bataille sont elles plutôt abrégées, le siège ne laissant souvent place qu’à des escarmouches où Jehan va triompher, son arme permettant d’abattre notamment les chevaliers ou nobles commandants qui jusque là étaient épargnés car échangés contre des rançons. On préfèrera les cortèges de ravitaillement menacés, les réunions du conseil municipal où se joue une reddition, les triomphes dans la ville quand des renforts font leur entrée... Autant d’éléments plus feutrés ou oubliés par l’Histoire graphique, qui sont aujourd’hui magnifiés par un dessin réaliste.

© Delcourt / Cenni

Concept intéressant et original, le récit d’un siège au Moyen-Âge, surtout quand il aboutit à une victoire (rare) des assiégés, permet à cet album de se distinguer aussi bien par son scénario que par ses planches et son apparat fastueux.