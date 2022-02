Atlas des lieux littéraires - Cris F. Oliver, Julio Fuentes - la chronique BD

Résumé : Westeros, Le pays imaginaire, Terremer ou encore le Londres d’Orwell, ces lieux rêvés par leurs auteurs et décrits par des romans sont à découvrir avec humour, connaissances et cartes à l’appui.

Une vraie bonne idée ce petit Atlas littéraire, où l’on trouve de vraies pépites, consacré à des livres parfois oubliés, ou en tout cas dont on se souvient plus tel qu’une adaptation de Miyazaki comme Le Château qui hurle de Diana Wynne Jones, ou d’autres extrêmement connus comme Poudlard, Narnia ou Forks (le dernier vaut pour la saga Twilight). C’est assez génial de re-découvrir Verne avec son Voyage au Centre de la Terre, l’astéroïde du Petit Prince ou Le voyage de Gulliver sur Lilliput, montrant que les anciens textes valent toujours le détour, car les descriptions sont toujours humoristiques, prenant ce ton ironique du tourisme montrant les bons et parfois mauvais côtés (on pense à Londres et Néo Beijing notamment) mais pas seulement : c’est un véritable pamphlet qui peut se retrouver ainsi écrit façon routard, à l’image des Royaumes du Nord, puisque l’on apprend que cette série de fantasy plutôt ado est encore largement censurée aux États-Unis chaque année, la faute à une critique acerbe de l’Église qui a été gommée sciemment par l’adaptation cinématographique pour complaire à un public conservateur. Bref, les anecdotes et références aux œuvres sont nombreuses et précises, donnant un point de vue neuf sur des ouvrages que l’on pensait connaître par cœur.

Cris F. Oliver, Julio Fuentes / Éditions Format

Les illustrations de Julio Fuentes sont évidemment, malgré leur nombre plus réduit (une illustration pour trois environ), au centre de l’Atlas. La géographie juste, qui reprend souvent les péripéties entrevues par le Roi Arthur ou Alice dans son pays des Merveilles grâce à un chemin assez longiligne, s’arrête quand la symbolique s’intensifie. Monstres, volcans et surtout bâtiments aux fenêtres, cheminées et murailles ciselées, prennent la relève pour faire vibrer les cartes. La dualité d’un bleu nuit associé à un pourpre de brique rend ces pages à la fois sérieuses, et donc souvent en contre-pied du texte qui l’accompagne, et tantôt enfantines, gamines presque, créant également un effet d’opposition avec certaines descriptions qui se veulent expliquer à un public averti.

Cris F. Oliver, Julio Fuentes / Éditions Format

Splendide d’apparence, teinté d’humour et pétri de savoir, cet Atlas des Lieux imaginaires est une bible liant la géographie et la littérature pour les lecteurs assidus et ceux qui veulent tout découvrir.