Au temps pour elle – Christophe Cazenove, Stéphanie Mullié, Céline Theraulaz - la chronique BD

Résumé : {Au temps pour elle} débute lors d’un concert classique donné par un quatuor. L’ensemble termine sa tournée au légendaire théâtre Braxton. Le jour du concert, à la dernière répétition avant l’arrivée du public, un problème de taille se pose, Giovanna, dite Gio, la pianiste, n’arrive plus à jouer. Elle est bloquée...

Critique : Christophe Cazenove et Stéphanie Mullié nous proposent une histoire de temps suspendu. Non pas que les personnages subissent un arrêt du temps, mais le blocage de Giovanna remet en question les choix des uns et des autres. Paradoxalement, alors que le temps presse avant le dernier concert de la tournée, cette impossibilité de jouer cristallise les soucis et les non-dits du quatuor et le moment vient alors d’échanger, de se parler, de s’exprimer d’une autre manière, de dire ce qui était tu, comme si une parenthèse s’était ouverte dans cette vie accélérée que vivait le groupe.

Le récit est sensible, mais aussi drôle, il mêle humour et drame et toutes les questions ne sont pas résolues à la fin de l’histoire. Ce huis clos qui se déroule dans le théâtre Braxton ne compte pas que les membres du quatuor, il y a aussi la chargée de communication et le patron du lieu. Ces six personnages se retrouvent liés par la problématique de Giovanna et chacun y réagit à sa manière, en perdant complètement pied, en tentant de trouver des solutions ou autrement.

© Christophe Cazenove, Stéphanie Mullié, Céline Theraulaz / Grand Angle

Céline Theraulaz dessine ces personnages et parvient à nous faire partager leurs moments de musique. Elle offre une palette d’expression qui permet de ressentir le doute, la colère, la compréhension, le désarroi des uns et des autres. Les personnages stylisés évoluent dans des décors simples. La scène est clairement identifiable, alors que des nappes de rouge posent les rideaux et que l’orange définit l’estrade. Les couleurs douces, le plein soleil à l’extérieur du théâtre, contrastent avec la tension qui règne entre les personnages à l’intérieur. Les compositions des planches où la musique se déroule sont apaisantes alors que les moments d’interrogation, de conflit, resserrent le cadre sur les personnages.

La quasi-totalité de la BD se passe dans le théâtre, mais on avance dans différents endroits du lieu et un peu à l’extérieur, ce qui permet d’apporter du mouvement. Giovanna, bloquée, semble la seule qui soit aussi bloquée dans un espace limité, illustrant ainsi son impossibilité à avancer, alors que les autres vont et viennent plus facilement.

Au temps pour elle nous plonge dans une situation de doute au cœur d’un quatuor de musique classique à la veille d’un concert crucial.