Avant l’été - Claudie Gallay - chronique du livre

Résumé : Jessica, Juliette, Broussaille, Boucle d’Or et Camille se connaissant depuis toujours et sont liées comme les cinq doigts de la main. Elles ont en effet toutes grandi dans ce village en périphérie lyonnaise où la vie semble s’être arrêtée. Alors que leur vingtaine est à peine entamée, des choix de vies différents vont s’offrir à elles ; rester ou alors partir et prendre le risque de briser l’équilibre de leur amitié, Pourtant, loin de se laisser submerger par la disparition de leur enfance et leur passage à l’âge adulte, les cinq copines vont se lancer un ultime défi, faire un défilé de mode lors de la fête du village au printemps prochain. L’occasion pour elles de passer une dernière année ensemble.

Critique : La sortie d’un nouvel opus de Claudie Gallay, autrice d’une douzaine de romans, demeure un événement tant l’auteur parvient, à la manière d’une conteuse, à donner vie à ses personnages de papier.

Cette fois, c’est une bande de filles qui va naître sous les yeux des lecteurs. Ces derniers auront plaisir à suivre ces cinq copines sur plus de cinq cents pages.

S’il est bien question d’un texte sur l’amitié et le passage à l’âge adulte, Avant l’été peut également être perçu comme un roman d’apprentissage moderne puisqu’il se focalise avant tout sur Jessica, la narratrice.

En effet, l’écrivaine choisit de concentrer l’intrigue sur cette jeune fille en apparence perdue, qui revient dans le village de son enfance, suite à une rupture amoureuse, sans argent et sans travail, contrainte de vivre à nouveau chez ses parents. Alors même que ses copines travaillent toutes, Jessica semble en décalage, à la marge. Ses doutes existentiels sont d’ailleurs au cœur du roman, puisqu’ils figurent au centre de sa vie. Pour tenter d’y faire face, elle va donc proposer à ses quatre camarades de faire un défilé lors de la fête du village, afin de resserrer les liens qui les unissent. En réalité, au-delà de cette initiative, Jessica tente de retisser les liens affectifs et de retrouver la complicité qui les unissait avant. Ainsi, chaque jeudi, les personnages se retrouveront pour coudre et préparer leur spectacle et, par la même occasion, parleront de leur vie, leurs craintes, leurs angoisses, mais aussi leurs aspirations.

Malheureusement, cet événement entraînera parfois des frictions dans leur joyeux groupe, notamment à cause de Juliette qui se rêve en mannequin et ne cesse d’aspirer l’énergie vitale de ses copines, comme Jessica le dira à sa vieille amie madame Barnes.

Le roman prend le temps de vivre, de développer ses intrigues, mais aussi ses personnages, permettant une immersion totale du lecteur. À cela s’ajoute une façon toute subtile d’ancrer le récit dans une réalité sociale, sans en faire trop. Ainsi, la question de l’avortement est évoquée au détour d’une phrase, comme pour rappeler que, malheureusement, les grossesses non désirées planent sur le destin les femmes. Car oui, Avant l’été est un récit dans lequel le féminisme à une place centrale : il y est question de l’émancipation de Jessica, mais aussi de ses amies qui tentent de s’extraire du regard des hommes. Mais, encore une fois, l’autrice fait le choix de ne pas insister sur ces aspects-là et raconte avant tout une histoire de personnages qui veulent profiter de leur jeunesse, au milieu des années 1980.

Avec ce nouveau roman, Claudie Gallay propose un livre qui ravira tous les destinataires : les lectrices se retrouveront dans cette joyeuse bande de copines, les plus jeunes pourront s’identifier aux craintes et aux angoisses de Jessica, les hommes se laisseront convaincre par une très belle histoire d’amitié.