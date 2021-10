Batman The World – Collectif – la chronique BD

Résumé : Les aventures de Batman ne se limitent pas à Gotham City. Dans cette anthologie de récits courts, le Chevalier noir parcourt le monde pour combattre le crime organisé au Brésil, retrouver de vieux ennemis comme le Joker en Allemagne, prendre des vacances en Espagne ou encore sauver la Joconde au musée du Louvre.

L’anthologie Batman The World constitue un événement éditorial unique en son genre. Le concept est attractif : quatorze équipes créatives issues de quatorze pays différents (France, Allemagne, Espagne, Corée du Sud, Turquie, Japon, Chine, etc.) conçoivent une aventure de Batman qui se situe dans leur pays d’origine. Les artistes ont imaginé pour l’occasion des histoires aux enjeux très différents. Plusieurs groupes, comme le duo Carlos Estefan (scénario) et Pedro Mauro (dessin), ont conçus des scénarios assez traditionnels où Batman combat la pègre ou un adversaire dans leur pays, quand d’autres comme les auteurs de nationalité russe – avec Kirill Kutuzov et Egor Prutov au scénario, Natalia Zaidova au dessin – ont interrogé le mythe Batman à travers les yeux d’un enfant qui reçoit des goodies du héros.

Mathieu Gabella et Thierry Martin – DC Comics – Urban Comics pour la traduction française

En dépit de l’histoire de lancement efficace pensée par Brian Azzarello et Lee Bermejo, cette anthologie s’avère assez hétéroclite et souffre de l’absence de véritable fil directeur, alors que The World a été pensé pour paraître directement en album. Des histoires assez futiles se mêlent à des récits qui mobilisent des enjeux dramatiques forts et qui mobilisent des idées intéressantes. Conçue par le duo allemand Benjamin von Eckartsberg et Thomas von Kummant, « Des lendemains qui chantent » interroge l’éco-terrorisme en exploitant le personnage du Joker. En mettant en scène une aventure au Louvre, le duo français Mathieu Gabella et Thierry Martin s’approprient un cliché mais leur histoire déçoit globalement par manque de profondeur.

Benjamin von Eckartsberg et Thomas von Kummant – DC Comics – Urban Comics pour la traduction française

Assemblage hétérogène, Batman The World peut séduire les amoureux du Chevalier noir car ce dernier s’aventure en dehors de ses terres, et certaines histoires valent que l’on s’y arrête. L’ensemble manque cependant trop de relief pour en faire un indispensable.