Beast King and Medicinal Herb T.1 - Asahi Sakano, Momochichi, Tatsukazu Konda - la chronique Manga

Résumé : Cela fait 20 ans que le Roi Démons a été vaincu. 20 ans que les aventuriers arpentent les Donjons sans vergogne pour faire fortune. Pour Tina, cette vision du monde bascule le jour où elle fait la rencontre du Roi des Bêtes, l’un des généraux du Roi Démons censé être mort...

Critique : Dans un monde en paix, les aventuriers ne sont que des chercheurs de trésors avides, des arpenteurs de Donjons en quête de fortune. Mais que sont véritablement les Donjons ? Cette "paix", a-t-elle un prix ?De nombreuses questions qui n’avaient jamais effleuré l’esprit de la jeune aventurière, Tina, avant sa rencontre avec Galon, le Roi des Bêtes, premier général du défunt Roi des Démons.

© 2025 Tatsukazu KONDA, Asahi SAKANO, MOMOCHICHI / SHOGAKUKAN

Tout commence donc avec une rencontre, et un Donjon. L’univers que nous découvrons est très bien construit et assez vaste pour contenter un passionné de world building comme votre serviteur. Adaptation d’une oeuvre originale de Tatsukazu Konda illustrée par Momochichi, Asahi Sakano nous régale et joue parfaitement avec cet univers.

Plus que le monde, qui était déjà très séduisant, c’est le duo, Tina et Galon, qui nous a emporté. Leurs motivations et leur quotidien, très éloignés de idéaux de destructions et de conquêtes, ne visent qu’à sauver et aider les monstres. Des créatures magiques faisant de "très bon voisins" selon Galon. Cette ambiance cosy, chill selon l’éditeur, s’inscrit parfaitement dans la veine de Frieren ou de l’Atelier des Sorciers et nous ne sommes pas étonnés par l’engouement de Kanchito Yamada pour cette série !

D’aventures en aventures, de soins en soins, le mangaka nous en apprend plus sur ce désir de sauver du Roi des Bêtes, un anti-héros en quête de rédemption dont le désir de protéger résonne avec nos préoccupations écologiques contemporaines.

Beast King and Medicinal Herb est une très belle découverte qui mérite largement son adoubement par le créateur du manga Frieren !