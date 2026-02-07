Beast King and Medicinal Herb T.5 - Tatsukazu Konda, Asahi Sakano, Momochichi - la chronique Manga

Résumé : Après un combat dantesque contre l’un de ses anciens ennemis, Galon est à bout de force. Mais une récente découverte le pousse à reprendre la route pour retrouver son mentor. Tient-il une piste pour trouver un remède au poison terrestre ?

Critique : Galon n’est pas sorti indemne de son combat contre Galéus dans le précédent volet. À bout de force, le Roi des Bêtes devrait se reposer deux semaines... Mais n’en faisant qu’à sa tête de Démon, il décide d’entreprendre un voyage pour retrouver son mentor. L’un des champignons utilisé pour ralentir la malédiction de Galéus semble avoir muter. Serait-ce un premier pas vers la découverte d’un remède au poison terrestre ?

Après un quatrième tome très intense, nous avions peur que la série perde en intensité. Ce ne fut pas du tout le cas et, dès les premières pages, nous avons été happé comme à chaque fois par notre lecture. Ce début de tome plus « calme » permet aux mangakas de développer leur univers, notamment sur ce mal, le poison terrestre qui semble avoir une influence beaucoup plus importante que ce que nous pensions sur le passé, et sur l’avenir, de notre héros.

© 2025 Tatsukazu KONDA, Asahi SAKANO, MOMOCHICHI / SHOGAKUKAN

En chemin, Galon et ses compagnons vont, une fois de plus, aider des monstres tout en nous faisant découvrir un nouvel aspect des Donjons, cette technologie Démoniaque s’appuyant sur les veines de Dragon. Mais surtout ce cinquième tome nous apprend enfin pourquoi et comment Galon est devenu Médecin ! Après une attente de cinq tomes et de nombreux pronostics nous ne divulgacherons pas ces informations mais nous dirons une chose, l’attente en valait le coup, nous avons adoré ce que les mangakas nous ont proposé. Ce passage du Galon sauvage et haineux à ce personnage altruiste que nous connaissons et apprécions ne s’est pas fait sans heurts...

Ce nouvel opus navigue entre passé et présent permettant aux mangakas de continuer à délivrer le beau message de cette série qui, de tomes en tomes, a réussi à nous attraper. Nous sentons bien que nous commençons un nouvel arc et nous avons hâte de voir si la suite sera à la hauteur de nos attente... Un très beau moment de lecture.