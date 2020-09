Beate et Serge Klarsfeld. Une vie contre l’oubli – Pascal Bresson, Sylvain Dorange – La chronique BD

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut la lire

Résumé : Le jeune Serge Klarsfeld, dont le père juif fut déporté dans les camps de la mort, rencontre à Paris en 1960 une jeune fille au pair allemande, Beate Künzel. Le couple se construit autour d’une cause militante : lutter contre l’oubli dans lequel semblent, à cette époque, sombrer les bourreaux de Shoah. Les Klarsfeld mènent pendant toute leur vie un combat politique fondé sur l’exploitation des archives et le témoignage des survivants pour traduire devant les tribunaux les chevilles ouvrières du génocide de la population juive et sensibiliser l’opinion publique à leur cause. C’est ainsi qu’en 1968, Beate Klarsfeld se distingue en giflant publiquement le chancelier allemand, et ancien dignitaire du parti nazi, Kiesinger. L’activisme des Klarsfeld est également à l’origine des procès de Klaus Barbie, l’assassin de Jean Moulin, et de Maurice Papon.

C’est une vie militante bien remplie que mettent en scène le scénariste Pascal Bresson, déjà auteur d’une biographie de Simone Veil (L’immortelle), et le dessinateur Sylvain Dorange. Adaptée des Mémoires du couple, la biographie s’ouvre sur la célèbre gifle assénée à Kiesinger qui symbolise à elle seule la pugnacité des Klarsfeld qui décident répondre au besoin de justice exprimé par les survivants du génocide et par la jeunesse européenne. La bande dessinée s’articule autour des moments forts de la vie militante du couple : la traque de Kurt Lischka en Allemagne, la recherche de Klaus Barbie en Amérique du Sud puis son procès en France. Le récit dévoile la méthode Klarsfeld fondée sur l’exploitation minutieuse des archives, la recherche de témoins et surtout la mise en scène de « coups » médiatiques. Les auteurs n’omettent pas la précarité de ce couple totalement dévoué à sa cause contraint de vivre plusieurs années chez la mère de Serge, faute d’emploi. On regrettera simplement le didactisme des dix dernières pages (sur 200 !) de conclusion, un peu en décalage avec le reste d’un récit bien construit. Pascal Bresson, Sylvain Dorange / La boîte à bulles L’adaptation en bande dessinée de la vie des Klarsfeld est en soi un geste militant des auteurs qui font à leur tour œuvre de transmission pour rappeler l’importance des combats en faveur de la justice. À cet égard, la pugnacité de Beate et Serge Klarsfeld est absolument exemplaire. Fidèle à son sujet et richement documentée, Beate et Serge Klarfeld mérite de figurer dans les bibliothèques des amateurs d’histoire. Pascal Bresson, Sylvain Dorange / La boîte à bulles

Feuilletez les premières pages de la BD : Découvrez la librairie de BD numérique aVoir-aLire avec Sequencity

208 pages - 25 €

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.

Galerie photos