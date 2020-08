Black Shadow T1 – Takuya Nakao - chronique BD

Résumé : Black Shadow nous plonge dans le monde d’Avista. Là, de jeunes élèves magiciens, dont Junk et Iris, se préparent à la cérémonie de l’invocation de la Magicae Anima qui fera d’eux des vrais lanceurs de sorts.

Pays médiéval, école de magiciens, douze paladins pour protéger Avista, le cadre est posé. Junk est le fils de l’un de ces douze héros et vit malheureux dans l’ombre de son père, métaphore importante qui prendra tout son sens par la suite. Il est à l’école de magie mais n’apprend rien et pour cause, il ne travaille pas. Son amie Iris, élève très douée et combattante émérite, l’aide du mieux qu’elle peut mais Junk n’en fait qu’à sa tête, comme tout bon héros de shōnen.

Heureusement ou malheureusement, un complot va changer la donne et notre héros va décider de s’engager et de suivre la route paternelle. Tout en restant aussi entêté et parfois à côté de la plaque. Le duo Junk et Iris fonctionne très bien, La jeune fille n’est pas seulement celle qui sait, mais elle est tout aussi capable en magie, évitant ainsi le rôle de la potiche ou de la faible qu’il faut tout le temps secourir. Elle a aussi l’esprit de sacrifice et Junk a trouvé une alliée de poids pour compenser ses faiblesses. Car notre héros a l’habitude de foncer sans réfléchir et cela génère un maximum de risques, bien souvent inutiles avec un peu de jugeote.

Si l’intrigue de fond suit pour l’instant un chemin balisé, sans surprise aucune, comme le complot initial qu’on sent arriver rapidement, le traître qui se dévoile – tant mieux – très rapidement, les personnages principaux sont vraiment drôles et attachants. Et c’est pour eux, finalement, qu’on a envie de découvrir la suite de ce manga.

Takuya Nakao / Pika

L’auteur utilise l’habituel style manga shōnen, noir et blanc avec trames de gris, décors travaillés, personnages stylisés, composition de pages éclatée pour favoriser le dynamisme des scènes d’action. Notons un travail discret sur les hachures qui se mêlent et deviennent trait de vitesse selon les séquences pour apporter énergie à l’image. Les noirs sont bien denses, et on aurait pu s’attendre à ce que le pouvoir de Junk, basé sur l’ombre, soit constitué de nappes noires. Mais l’auteur a choisi de couper le noir de traits blancs, donnant une sorte de texture à sa magie.

Black Shadow T1 se révèle un livre agréable à lire, à l’intrigue de fond sans surprise mais mettant en scène un duo attachant que l’on a envie de suivre dans leur périple.