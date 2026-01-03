Blue Tattoo – Pierre-Emmanuel Dequest & Rodolphe Jacquette – la chronique BD

Résumé : Après avoir assisté à l’anéantissement de leur famille par une tribu indienne, Olive et Mary Oatman sont capturées et réduites en esclavage par les Yavapais. Leur destin bascule pourtant lors d’un échange entre tribus : les deux sœurs deviennent monnaie d’échange et rejoignent les Mohaves, un peuple pacifique auprès duquel elles retrouvent peu à peu autonomie et dignité. Accueillies par des parents adoptifs, elles apprennent un nouveau mode de vie et participent librement aux rites initiatiques réservés aux adolescents de la tribu. Un jour, un homme blanc se présente devant le chef mohave. Mary choisit de le suivre. Elle quitte alors sa famille adoptive et retourne dans le monde des colons blancs, une nouvelle page de vie commence. Cet album raconte l’histoire bouleversante d’une femme qui sut faire preuve de persévérance, d’ouverture et d’acceptation.

Critique : Une nouvelle fois, les Éditions de la Boîte à Bulle nous proposent un récit de vie marqué par des épreuves difficiles, du courage dans l’action et une grande force d’âme. Mary Oatman (1837-1903), surnommée The Girl with the Blue Tattoo, est issue d’une famille de culture mormone de l’Illinois. Elle assista au massacre des siens, pris en embuscade par des Indiens Yavapais. Avec sa sœur, elles vécurent successivement auprès de deux tribus indiennes. Mais, après cinq ans de ce nouveau mode de vie, Mary fut retrouvée et réintégra la communauté blanche américaine. Les tatouages bleus qui recouvraient son corps jusqu’au bas du visage attirèrent autour d’elle une foule de curieux avides d’histoires et d’exotisme.

Nous découvrons son histoire par un homme, Pete. Il sillonne les villes avec un compagnon pour collecter dans le plus de foyers possibles un livre déjà édité qu’ils doivent ensuite brûler. Chaque livre détruit leur rapporte de l’argent. Leur commanditaire, un riche fermier nommé Fairchild, leur demande simplement comme preuve de lui restituer la première page de chaque exemplaire retrouvé. Pete, intrigué par les raisons de cette mission, se met à lire le contenu du livre… Et c’est avec lui que nous découvrons la vie de Mary Oatman.

Le scénario est porté par le talentueux Rodolphe. Celui-ci déroule le récit avec une cadence rythmée et une narration à la fois fluide et intrigante. Il manie les sauts temporels sans difficultés : le récit alterne entre présent et passé sans jamais nuire à la compréhension de l’histoire. S’emparant d’une histoire vraie qui a tout d’une fiction, il éclaire également avec finesse le cadre socio-historique de son récit. Nous sommes au milieu du XIXᵉ siècle : la conquête de l’Ouest a débuté et les rencontres entre hommes blancs et tribus indiennes ne se font pas sans heurts ni massacres. Les préjugés et les malentendus entre ces deux cultures ont, dans bien des cas, généré racisme et violence. La différence est souvent fantasmée et donne forme à des récits volontiers mythifiés qui alimente la société de spectacle en train de naître dans les cabarets des villes américaines. Cette bande dessinée nous permet d’entrer en contact avec différentes cultures indiennes tout autant qu’avec celles des communautés blanches américaines du milieu du XIXᵉ siècle.

Les dessins de Pierre-Emmanuel Dequest apportent une élégance supplémentaire à cet album. Ils sont à la fois réalistes et teintés d’une forme de mélancolie. Les traits sont précis, les personnages ont été bien étudiés, tout comme les différents espaces dans lesquels ils évoluent. Ce travail confère à l’album une dimension presque documentaire. Nous découvrons par des scènes riches en détails mais dénuées de fioritures, la vie des Indiens Yavapais et Mohaves. Le dessinateur parvient aussi à bien faire ressentir l’activité grouillante des villes de colons et le mode de vie presque autarcique du fermier Fairschild. Enfin, la quiétude intimidante des grandes plaines et vallées américaines est superbement rendue par des aquarelles presque contemplatives.

Le récit de vie de Mary Oatman a connu la postérité grâce au livre publié en 1857 par le pasteur Stratton, Life among the Indians. The Captivity of the Oatman Girls Among the Apache & Mohave Indians. Plusieurs reportages ont également été consacrés à cette figure féminine américaine. Mentionnons aussi, sans l’avoir visionnée, la série télévisée américaine Hell on Wheels, diffusée dans les années 2010 où apparaît The Girl with the Blue Tattoo.

La bande dessinée Blue Tattoo sortie à l’automne 2025 chez la Boîte à Bulles permet au public français de découvrir l’histoire de cette femme. Et les deux auteurs sont parvenus à raconter son histoire à travers une fiction intelligente et aventureuse, servie par un scénario habile et un dessin éloquent. Un récit qui vaut le détour !