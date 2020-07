Box-office du 24 au 30 juin 2020 : le top 5 des films en tête

News : La programmation, offerte par les cinémas français, est à la peine, et doit se réinventer. Nous notons particulièrement l’absence de blockbusters hollywoodiens, des reprises de films français ou étrangers, et des nouveautés qui ont plus suscité la bouderie que l’envie. Bref, rien de bien mirobolant. On totalise seulement 819 000 entrées du 24 au 30 juin 2020 (environ 1 million, si nous comptons les lundi 22 et mardi 23 juin 2020). Voici le top 5 des films ayant suscité, le plus, l’adhésion d’un public encore bien timide, par rapport à une fréquentation normale d’avant le coronavirus.

La Bonne épouse, comédie de Martin Provost, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lvovsky, a pris largement la tête du box-office français avec près de 170 000 entrées.

De Gaulle, drame et biopic, avec l’immense Lambert Wilson et Isabelle Carré, est deuxième. Cette production française, de haut vol, a été vue par un peu plus de 100 000 spectateurs.

L’ombre de Staline d’Agnieszka Holland, une des rares nouveautés, et non pas une ressortie, s’offre la troisième marche du podium, avec 67 000 spectateurs. La presse ne tarit pas d’éloges à propos de ce long-métrage historique.

Le dessin animé En avant, bébé des studios Pixar, totalise, quant à lui, près de 62 000 entrées. Il a su malicieusement se relancer dans la course.

Invisible man, en dépit de son titre trompeur et de son interdiction en salles aux moins de 12 ans, s’est fait remarquer avec 43 000 entrées.