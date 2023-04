BRZRKR T.1 - Matt Kindt, Keanu Reeves, Ron Garney - la chronique BD

Résumé : Il n’a pas de nom. Guerrier immortel, il a été conçu par les premières tribus pour la guerre, et ne connaît qu’elle. Enrôlé dans les forces spéciales US, il est étudié, utilisé, sans que l’on puisse jamais vraiment le cerner. Mais sa mémoire commence à percer ses origines...

Critique : Il y a une certaine félicité pour un millenial geek à voir apparaître la figure et le nom de Keanu Reeves - le messie pop d’un excellent documentaire Arte - sur une couverture de bande dessinée. Après Cyberpunk 2077, ce monument du cinéma continue de se diversifier, souhaitant s’investir dans d’autres domaines. Il participe ainsi au scénario de ce récit et prête son image à un héros taciturne et surpuissant. Jusqu’ici, rien d’original : après Néo et surtout John Wick, on a l’habitude de voir des scènes de combat impressionnantes, une certain stoïcisme dans le regard et les répliques, mais ce Brzrkr plonge un peu plus dans le nihilisme, car cet homme ne vit que pour le combat car il a été créé pour cela. Cette idée de création est distillée peu à peu dans les souvenirs du héros, entre chamanisme et invocation démoniaque, sauvagerie et civilisation. Le récit dévoile peu à peu son but : comprendre la brutalité humaine, voir ses avancées et sa marche inexorable à travers les époques, pour arriver jusqu’à un sombre constat, qui serait la nature humaine.

© Delcourt / Garney

La réflexion philosophique s’éclipse cependant face à la violence. Les premières scènes ouvrent un bal gore où les mains nues tuent autant que les semi-automatiques, rougissant les planches comme un film de Tarantino pour laisser voir une rage digne d’un jeu vidéo de tir. Pourtant, si quelques scènes préhistoriques ramènent cet élan farouche de destruction des corps, le rythme finit par ralentir pour amener un récit plutôt régulier qui créé un antihéros farouche et vengeur, mercenaire immuable et mélange de Doom Guy et Rambo en apparence, mais dont le style Keanu Reeves amène une profondeur insoupçonnée.

© Delcourt / Garney

BD d’action avant tout, BRZRKR introduit cependant une relative sagesse dans ce débordement de sang et de combats, rappelant que Keanu Reeves choisit des projets qui lui tiennent à cœur, et de toute série B ou Z il sait ramener une pensée et un projet.