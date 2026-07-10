Cabôche. Galères Saint-Boliques. Première partie – Laxxx, Azéo – la chronique BD

Résumé : Prota a récupéré l’épée légendaire qui ferait de son détenteur le nouveau roi. Ou plus précisément : Prota a embarqué l’épée et le rocher dans lequel celle-ci demeure plantée… Flanqué de cette arme étonnante et d’un casque rectangulaire qu’il ne parvient pas à enlever, Prota parcourt le royaume à la recherche du Saint-Bol, à qui la légende attribue des pouvoirs magiques. L’(anti-)héros croise sur son parcours une enfant morte-vivante, et se rendent dans un village aussi étrange que dangereux, où trône au milieu de l’enceinte… une paire de testicules. Ce que ne sait pas Prota, c’est qu’il est ardemment recherché par ceux qui recherchent l’épée légendaire qu’il a récupéré.

Critique : De l’aventure, de la bagarre et une bonne dose d’humour absurde : voilà qui pourrait résumer en quelques mots ce premier volume du diptyque Cabôche, dont le titre renvoie au casque de Prota, l’anti-héro de cette histoire échevelée menée à un rythme endiablé par le duo formé par Laxxx et Azéo. Les co-auteurs pastichent le mythe arthurien : les références à Excalibur et au Saint-Graal sont transparentes. Mais le récit et l’univers s’avèrent bien éloignés de la geste arthurienne : en dépit de sa bonne volonté, Prota est trop empoté pour faire office de preux chevalier, les rencontres qui jalonnent sa quête sont toutes plus improbables les unes que les autres, et les coups en-dessous de la ceintures sont permis…

© Laxxx, Azéo / Morgen

Cabôche s’amuse de ce jeu de détournement pour offrir un récit franchement divertissant, qui rappellera à certains lecteurs des récits de l’ancien Métal Hurlant par sa recherche créative et graphique, ainsi que par son ancrage dans les mondes de l’imaginaire. Le récit donne en effet à voir un univers foisonnant, représenté avec beaucoup de détails dans les décors. Mais Cabôche offre une place déterminante à des scènes de combats totalement loufoques, où les personnages volent d’une case à l’autre. Le trait privilégie d’ailleurs le dynamisme à la lisibilité dans les scènes de bagarre, lors desquelles on perçoit une influence des manga shônen.

© Laxxx, Azéo / Morgen

Lecture dynamique et agréable, ce premier volume de Cabôche s’amuse du mythe arthurien pour le plaisir des amateurs d’aventures loufoques. Une bonne lecture estivale.