Candy superstar et les muses du pop - Claire Translate, Livio Bernardo - la chronique BD

Résumé : Candy Darling, Jackis Curtis et Holly Woodlawn sont trois trans vivant à New York et cherchant à exister, mais aussi à atteindre les sommets dans un monde {underground} où poésie, cinéma et violence vont de pair, dans l’ombre d’Andy Warhol.

Critique : Derrière les toiles branchées, les boîtes de Campbell’s tomato soup et les excentricités, il y a donc une foule de gens qui ont tournoyé dans le sillage de Warhol, et parmi tous ces gens, Claire Translate a isolé trois destins. Trois femmes transexuelles, qui ont traversé cette époque comme on traverse un fleuve en crue : avec vitesse, avec danger, avec autant d’espoir que de désespoirs. En se fondant sur les Mémoires des différent-es actrices/eurs qui jalonnent le récit, reprenant les dates clés, les évènements recoupés et romançant quelque peu le tout, la scénariste a réussi à dresser une chronologie qui ne se veut pas totale ou découvrant un grand récit de type cinématographique, mais plutôt à même d’ébaucher à la façon d’un roman graphique quelques années qui permettent de cerner une personnalité acerbe, un caractère revanchard, une trajectoire emmêlée ou sinueuse, un parcours cabossé ou interrompu... Au-delà de la célébrité et de l’Art, c’est tout un pan de la société qui voit sa vie dévoilée, celles de l’ombre et des coulisses, ceux qui gravitent autour des étoiles en risquant au mieux de se brûler, celles qui ne passent pas à la postérité, ceux qui auraient aimé la liberté et n’ont eu que des miettes... Avant d’être une biographie, Candy superstar est un témoignage mettant en avant non pas une communauté, mais trois destins forgés par le rejet.

© Delcourt / Bernardo

Pour représenter ce New York underground, le dessin de Bernardo se révèle très ambivalent, parce qu’il possède à la fois, des codes modernes et un style rétro qui colle à ces années folles, où création et outrance semblent parfois rimer. Entre chambre d’ado en décalage et bureau où la coke fait partie des meubles, il y a bien des décors qui font jouer trois couleurs primaires au milieu de jeux d’ombres prenantes et de blancs pertinents. Certains personnages, mais aussi certains fauteuils ou comptoirs de bar, fourmillent de détails qui font que même si les pages paraissent se ressembler, elles sont souvent totalement différentes, le dessinateur variant les effets et les vues comme un réalisateur prendrait plaisir à bouger sa caméra pour surprendre son spectateur.

© Delcourt / Bernardo

Œuvre unique d’un peu de réhabilitation et beaucoup de passion, Candy Superstar enrichit la culture autant que ses héroïnes l’ont enrichi il y a de cela quelques décennies, reprenant un flambeau que beaucoup voudrait cacher, mais que personne ne pourra contester.