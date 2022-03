Cannes 2022 : l’affiche de la section ACID

News : L’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID) fête son trentième anniversaire en 2022. C’est l’une des trois sections parallèles du Festival de Cannes, en marge de la sélection officielle, tout comme la Quinzaine des Réalisateurs et la Semaine de la Critique. Elle est née de la volonté de réalisateurs d’être actifs face aux inégalités de distribution et de programmation des films. Chaque année, l’ACID soutient une vingtaine de longs métrages, réalisés par des cinéastes français et étrangers. Ces documentaires et fictions d’auteur sont présentés à Cannes, avec pour objectif de faciliter les rencontres avec le public et les professionnels, tout en promouvant la diversité des choix et démarches artistiques. L’affiche de l’édition 2022 a été conçue par Three Koma qui a déclaré : « Le cinéma c’est l’espoir ! Il prête à la rêverie et invite au voyage, il permet de comprendre et de réinventer le monde. Pour moi, c’est comme un pissenlit qui s’envole et parcourt le monde au gré du vent. J’ai voulu représenter les multitudes de films, de genres, la liberté de la création cinématographique, la rêverie et l’espoir dont nous avons tous besoin ».

© Three Coma. Tous droits réservés.