Cannes 2022 : Le jury et la sélection de l’Œil d’or

News : L’Œil d’or récompense le meilleur documentaire parmi les films de la sélection officielle (hors compétition, Un Certain Regard, Cannes Classics) et des sections parallèles (Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique) du Festival de Cannes. Le jury 2022 est présidé par la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland. Elle sera entourée de la réalisatrice ukrainienne Iryna Tsilyk, l’acteur français Pierre Deladonchamps, le critique espagnol Alex Vicente et Hicham Falah, directeur général marocain du Fidadoc. Le Prix du documentaire a été créé par la Scam en collaboration avec le Festival de Cannes.

Les documentaires de Cannes 2022

Sélection officielle

SÉANCES SPÉCIALES

All That Breathes

Shaunak SEN

India

Jerry Lee Lewis : Trouble in Mind

Ethan COEN

USA

Mi País Imaginario

Patricio GUZMÁN

Chili, France

The Natural History of Destruction

Sergei LOZNITSA

Ukraine

Riposte féministe

Marie PERENNÈS, Simon DEPARDON

France

Salam

Mélanie « Diam’s », Houda BENYANIMA,

Anne CISSÉ

France

SÉANCES DE MINUIT

Moonage Daydream

Brett MORGEN

USA

Moonage Daydream. Photo promotionnelle. Festival de Cannes 2022.

CANNES CLASSICS

Gérard Philipe, le dernier hiver du Cid

Patrick JEUDY

France

Hommage d’une fille à son père

Fatou CISSÉ

Mali

Jane Campion, la femme cinéma

Julie BERTUCCELLI

France

L’Ombre de Goya par Jean-Claude Carrière

José Luis LOPEZ-LINARES

France, Spain, Portugal

Official Film of the Olympic Games Tokyo

2020 Side A

Le film officiel des Jeux Olympiques

Naomi KAWASE

Japon

Patrick Dewaere, mon héros

Alexandre MOIX

France

Romy femme libre

de Lucie CARIÈS et Clémentine

DÉROUDILLE, réalisé par Lucie CARIÈS

France

CINÉMA DE LA PLAGE

Christophe... définitivement

Ange Leccia, Dominique Gonzalez-Foerster

France

Sections parallèles

SEMAINE DE LA CRITIQUE

Court-métrage

Dang Wo Wang Xiang Ni De Shi Hou (Will

You Look At Me / Regarde-Moi)

Shuli HUANG

Chine

QUINZAINE DES RÉALISATEURS

Les Années Super 8

Annie ERNAUX, David ERNAUX-BRIOT

France

De Humani Corporis Fabrica

Véréna PARAVEL, Lucien CASTAING-

TAYLOR

France

Courts-métrages

Aribada

Simon(e) JAIKIRIUMA PAETAU, Natalia

ESCOBAR

Allemagne, Colombie

As Time Passes

Jamil MCGINNIS

USA, Turkey

Hors compétition

Atlantic Bar

Fanny MOLINS

France

ACID

La Colline

Denis GHEERBRANT, Lina TSRIMOVA

France, Belgium

ACID

How To Save A Dead Friend

Marusya SYROECHKOVSKAYA

Suède, Norvège, France, Allemagne

ACID

Polaris

Ainara VERA

France, Groenland

ACID