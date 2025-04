Cannes 2025 : La sélection ACID

News : L’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID) propose depuis 1992 d’accompagner des auteurs créatifs, pour des films français et étrangers. Elle souhaite donc mettre en avant de nouveaux talents du cinéma indépendant, tout en aidant leurs films à trouver trouver une distribution en salle. Parmi les metteurs en scène qui avaient été soutenus par l’ACID, on peut citer Lucas Belvaux, Kaouther Ben Hania, Serge Bozon, Jim Cummings, Philippe Faucon, Damien Manivel, Patricia Mazuy, Ursula Meier, Pierre Schoeller, Claire Simon, Justine Triet et, l’an passé, Guillaume Brac (Ce n’est qu’un au revoir), Hélène Milano (Château Rouge) et Iair Said (Moi, ma mère et les autres).

La sélection 2025 a été opérée par quatorze cinéastes, à savoir Romain André, Camila Beltrán, Sonia Ben Slama, Bernard Cerf, Lana Cheramy, Mona Convert, Jan Gassmann, Pascale Hannoyer, Julien Meunier, Nicolas Peduzzi, Benoît Sabatier, Idir Serghine, Clara Teper et Pamela Varela.

La sélection 2025

L’Aventura de Sophie Letourneur - Film d’ouverture

La Couleuvre noire de Aurélien Vernhes-Lermusiaux

Drunken Noodles de Lucio Castro

Entroncamento de Pedro Cabeleira

Laurent dans le vent de Anton Balekdjian, Léo Couture, Mattéo Eustachon

A Light That Never Goes Out de Lauri-Matti Parppei

Nuit obscure - Ain’t I A Child de Sylvain George (documentaire)

Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi (documentaire)

La Vie après Siham de Namir Abdel Messeeh

