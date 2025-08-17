Carcoma - Garrido - la chronique BD

Résumé : À bord du Carcoma, chaque membre de l’équipage a fait un serment : ne plus jamais remettre un pied à terre. Chacun a ses raisons, son passé trouble et ses fantômes. Lorsque leur pêche ramène une étrange créature marine brillante, cet état va cependant changer...

Critique : Les histoires de pirates se retrouvent assez bien mêlées à un contexte fantastique, en témoigne le succès de la saga Pirates des Caraïbes, et la version sombre comme Long John Silver avait déjà montré que la bande dessinée pouvait s’approprier cet élément. Avec Carcoma, Garrido choisit un équipage d’exilés volontaires, retranchés de la société qui ont scellé leur entente par un pacte qui les force à voguer sans repos ni escale. Ce huis clos place d’emblée le navire en scène centrale où se meuvent plusieurs personnages intrigants, tous blessés ou malmenés par la vie. Dans ce décor de tristesse infinie et de regrets sans relâche, une apparition fantastique vient tout faire basculer : une créature marine surgit et illumine l’album. Une autre surgit, plus sombre, et c’est dans un duel entre ombre et lumière qu’une catharsis qui vient finalement inonder le navire. Une lutte entre optimisme et pessimisme, amour et haine, bien et mal vient alors se jouer, tragédie épique au cœur des flots qui le secouent. Entre Alien et Venom, l’influence oscille entre parasite et symbiote, avec toutefois une présence, et une lutte, avec une luminosité bienvenue pour casser cette obscurité.

© Dupuis / Garrido

C’est dans une atmosphère pesante, quasiment morbide, que se tenait un long prologue pour mettre en place les différents individus qui composent le navire : les mines y sont lugubres, les visages paraissent mollir et s’allonger, les cicatrices ne devant faire que se rouvrir, et comme les couleurs verdâtres inondent le décor comme les protagonistes, le tout est proche d’un écœurement fascinant. La nourriture est d’ailleurs le centre de ce sentiment, puisqu’elle paraît au mieux avariée, au pire déjà régurgitée, promettant un teint cireux et justifiant la disparition de personnages lorsque la situation s’envenime. Le lien entre les personnages et le navire, élargi entre eux et la créature, va alors connaître une ultime dimension : il s’agit de comprendre le lien que ces hommes et femmes ont avec la mer, avec la maternité aussi, pour faire surgir davantage que ce dégoût qui, une fois revenu à la surface comme les souvenirs, va pouvoir donner des pages plus claires, plus limpides, plus pures.

© Dupuis / Garrido

Tragédie au teint olivâtre, Carcoma est un de ces albums qui saisissent aux tripes, parce qu’ils soulèvent le cœur comme un bateau qui tangue ou un plat qui est passé de date, mais surtout comme une de ces œuvres qui bouleversent d’émotions.