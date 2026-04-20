Cécile la Shérif – Walter Guissard, Victor Coutard – la chronique BD

Résumé : Fille de magistrat, Cécile est une jeune femme intrépide, d’une adresse sans égal au titre, et qui connaît parfaitement son droit. Malheureusement, dans la France de 1848, la magistrature est interdite aux femmes, et les efforts de Cécile en ce sens n’y feront rien. Portée par la rencontre d’un musicien itinérant, Cécile décide de quitter Orléans et le cocon familial pour la Nouvelle-Orléans. Son objectif : être magistrate aux États-Unis. Après une traversée mouvementée de l’Atlantique, Cécile découvre la réalité d’une Amérique où la loi se résume parfois à celle du plus fort. Portée par son idéal, la jeune femme poursuit sa quête de justice…

Critique : Récit d’aventure à la tonalité féministe, Cécile la shérif imagine la quête d’une femme éprise de justice dans un monde d’hommes qui, faute d’avoir sa chance dans son pays, part tenter sa chance en Amérique. On revit là l’histoire du XIXe siècle, marqué par les inégalités sociales et de genre, durant lequel l’Amérique apparaît comme l’espace de tous les possibles. Femme de caractère portée par son idéal de justice, Cécile ne s’en laisse pas compter, et finit après bien des embûches par s’imposer comme shérif dans la petite ville de Mobile, gangrénée par les gangsters et une corruption endémique des notables locaux.

Cécile la Shérif, COUTARD & GUISSARD/©Casterman 2026

L’album séduit par le dynamisme de son graphisme, avec le dessin tout en mouvement de Walter Guissard, dont c’est le premier album. Le dessin vibre au rythme des couleurs pêchues, d’un découpage nerveux et des onomatopées. L’ambiance western est réjouissante, et les scènes d’action dans le train qui emmène le duo formé par Cécile et Louis-Moreau sont particulièrement réussies. Mais si Cécile incarne la femme moderne, émancipée et dotée de qualités considérées comme viriles, le personnage aurait gagné à être moins monolithique. Il faut dire que le personnage est adossé au discours didactique de l’album sur l’importance du droit et de la justice dans nos sociétés. Victor Coutard rédige d’ailleurs une postface qui explicite son propos et rappelle quelques grands principes du droit. Un livre plaisant à offrir aux membres de l’institution judiciaire et aux amoureux du droit.