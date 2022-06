Ces petits riens qui changent tout – Jérôme Félix, Dominique Légeard, Alain Janolle - la chronique BD

Résumé : {Ces petits riens qui changent tout} nous fait découvrir un petit groupe de personnages issus d’un village normand. Isa fête l’enterrement de vie de jeune fille d’une amie, Roger planche pour préparer la fête de la ville, Hippolyte prépare ses élèves de primaire à aller voir une exposition... Tous vont se croiser, se trouver peut-être, se perdre parfois, et être réunis par la fête annuelle du village qui s’annonce surprenante.

Critique : Cette histoire chorale met en scène une jolie galerie de caractères. Des protagonistes principaux aux personnages secondaires, tous sont marquants et attachants. Même ceux qui ne font qu’une courte apparition restent dans nos mémoires. Le récit passe d’une personne à une autre et mêle les différentes intrigues de chacun. Isa va-t-elle retrouver son marin parti pour les mers tropicales ? Roger parviendra-t-il à réaliser une magnifique fête du village ? Hippolyte, timide maladif, trouvera-t-il l’amour ? Dubrandon, le chef d’entreprise, sauvera-t-il sa société et ses employés de la faillite ? Et ainsi de suite. Tout un chacun vit sa vie, et nous les suivons avec plaisir. Projets farfelus, rires, tendresse, et beaucoup d’émotions parcourent les pages de cette BD.

Si les coïncidences semblent de prime abord être le fruit d’un hasard scénaristique facile, elles se révèlent, par leur utilisation dans la narration, plus problématiques qu’utiles. Et l’on est même surpris par la tournure que prennent certains événements. Le coup de foudre est remis au goût du jour. Amour, amitié et solidarité sont les cordes qui sous-tendent cette histoire.

Un cahier à la fin de cette BD permet de découvrir le vrai projet mené par les deux scénaristes, Jérôme Félix et Dominique Légeard, qui a donné un film et a été adapté en BD.

Jérôme Félix, Dominique Légeard, Alain Janolle – Grand Angle

Alain Janolle prête ses pinceaux et sa tablette pour dessiner Isa, Hippolyte, Roger et tous ceux et celles qui les entourent. Et on regrette de ne pas habiter dans ce petit village de Normandie afin de rencontrer tous ses habitants. Renvois de regards, de positions, un vrai jeu se construit d’une case à l’autre et l’on prend plaisir à naviguer dans les planches. Les couleurs de Véra Daviet ajoutent une touche de réalisme et de douceur aux décors et aux paysages. Les ciels limpides, les couchers de soleils orangés, il ne manque finalement que la pluie pour que l’on croit à deux cent pour cent à l’existence de ce village et de ces habitants.

Ces petits riens qui changent tout est une belle surprise, regorgeant de tendresse et d’humanité. Où l’on rappelle que le vivre ensemble veut dire aussi réaliser des choses ensemble, meilleur moyen de faire tomber les barrières.