Children T1 – Miu Miura - chronique BD

Résumé : Children T1 nous entraîne avec Tôru Igarashi, un jeune étudiant, dans un orphelinat éloigné de toute civilisation où il va passer six mois à aider pour le ménage et l’entretien. Et cette simple mission lui rapportera trois millions de Yen. Loin d’imaginer qu’il puisse y avoir quelque chose de louche, il rencontre les enfants, tous adorables, et Sakurako, la curieuse directrice des lieux, qui est plus jeune que lui ! Tout se passe bien jusqu’à la première nuit...

Children T1 s’adresse à un public averti. Non, pas de scènes sexuelles explicites, mais bien de la tripaille et du sang qui dégouline de partout, quelques séances de torture et des meurtres sordides. Tôru va vite comprendre que le mal réside derrière les apparences. Et nous avec lui. Certes, on peut s’attendre à une certaine horreur, car on sent que le lieu, l’ambiance vont déboucher sur quelque chose de gore, mais on est assez surpris par les événements. Si bien qu’au détour de certaines pages, des frissons glacés parcourent notre échine.

En plus d’essayer de savoir comment Tôru va s’en sortir, on se demande forcément comment cet orphelinat a pu en arriver là. Deux intrigues se mettent en place, la survie du jeune homme et l’origine du mal.

Le climat angoissant fait que Tôru ne peut faire confiance à personne, et si l’horreur explose assez vite, On ne s’habitue pas au spectacle repoussant et on va de surprise en surprise.

Children © 2018 Miu Miura / Square Enix

Miu Miura dessine des personnages manga classiques. Le noir et blanc est de rigueur à part dans les pages d’introduction qui sont en couleurs. Mais la caractéristique de ce seinen est son trait charbonneux, ses lignes denses, épaisses et ses hachures pour marquer le relief. Le mélange de tout cela apporte une matière au dessin, un relief presque poisseux qui se marie très bien avec l’ambiance. La composition sobre des planches confère à l’horreur tout son poids. Elle éclate au travers du dessin sans que Miu Miura n’ait besoin d’utiliser de cases explosées. Un choix qui contribue à nous maintenir vraiment dans l’histoire. Un petit bonus intrigant à la fin, suivi du teaser du second volume nous donne, bien évidemment, envie d’en savoir plus.

Children © 2018 Miu Miura / Square Enix

Children T1 est un manga d’horreur qui ne laisse pas de marbre. Scotché au personnage principal, on le suit dans cette descente au cœur de l’enfer des verts paradis de l’enfance. Et on souhaite en même temps qu’on la craint la conclusion de cette histoire prévue pour le second volume.