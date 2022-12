Coffee Moon T.2 – Mochito Bota - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième volume nous ramène aux côtés de Pieta, jeune fille bloquée avec ses deux amies, Chiaro et Danae, dans une journée qui se répète sans fin. Mais Chiaro est en danger de mort, et Pieta doit la sauver avant que la nuit ne tombe et que le meurtre de son amie se reproduise sans cesse tous les jours...

Critique : Pieta s’est interposée pour sauver Chiaro, et un événement incroyable se passe : elle parvient à arrêter les balles. Comment cela est-il possible ? C’est ce que les trois amies tentent de découvrir dans ce volume. Chiaro veut absolument sortir de cette boucle infernale, et ne comprend pas comment Pieta et Danae s’y sont habituées. Pieta creuse et découvre que chaque soir, Chiaro apprend la mort de son père. Si cette journée recommence indéfiniment, peut-être pourra-t-elle arrêter le meurtrier avant ? Mais dans ce cas, comment faire en sorte que le lendemain, l’attentat ne recommence pas ? Et ce n’est qu’une des problématiques qui nous tiennent en haleine dans ce deuxième tome. En effet, le mystérieux personnage qui suit les traces de Pieta et qui lui ressemble se dévoile enfin, mais quelles sont ses motivations ? Tandis qu’en plus nos héroïnes vont apprendre des informations perturbantes sur le monde où elles vivent.

Autant vous dire qu’une fois ce volume fini, on est déjà dans l’attente de la suite. Cette journée sans fin version manga aurait pu se montrer répétitive. Il n’en est rien : le carcan explose et on se demande où tout cela peut bien aller, et surtout, qui tire les ficelles de cette vaste aventure temporelle ?

© BOTA Mochito / Doki Doki pour l'édition française

Au dessin, Mochito Bota excelle toujours pour poser cette ville sombre et pluvieuse, avec des rues tantôt bondées, tantôt abandonnées. Ces personnages aux yeux en spirale surprennent : y aurait-il une symbolique par rapport à cette journée qui tourne sur elle-même ? La maîtrise du noir et blanc, l’emploi des trames, cette obscurité persistante percée par quelques trouées de lumière, comme le personnage de Pieta et son parapluie transparent et ses manches blanches, posent une atmosphère tirant vers le gothique.

À la fin de ce tome, quelques gags, mais pas d’éléments d’information sur le monde comme on avait pu en avoir dans le premier opus.

Et à la lecture, on apprend enfin pourquoi cette BD s’appelle Coffee Moon... En définitive, cette suite s’avère encore plus étonnante que le début de l’histoire. On est avec nos héroïnes, en train de se demander comment elles vont s’extirper de ce bourbier. Mais y parviendront-elles ?