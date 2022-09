Convoi - Kevan Stevens, Jef - la chronique BD

Résumé : Dans une France post apocalyptique livrée aux seigneurs de guerre, Alex est une survivante qui va commander un convoi mafieux à travers des terres hostiles, accompagnée d’un groupe de casse-cous aussi différents que compétents...

Critique : Après une virée à cheval sur la frontière américano-mexicaine, le duo Jef/Stevens a décidé de nous emmener en France, pour y jouer un road trip post-apocalyptique où le satirique est décuplé par rapport à Mezkal. L’héroïne est une adepte de krav maga, libre sexuellement et forte comme un boeuf sous stéroïde, mais elle est accompagnée d’une bande organisée où les hétéros blancs cisgenre sont les derniers de leur espèce. Pour le politiquement correct, il faudra repasser, mais pour l’humour noir, la satire contemporaine et la philosophie nihiliste, les éléments sont vibrants et même virevoltants. Les premières pages mettent dans un bain d’acide ironique bouillonnant, et il faut suivre pour assimiler les coups donnés à toutes les générations, des boomers aux Gen Z, en passant par les réseaux sociaux. Et comme la BD fourmille de références en tous genres, de Dragon Ball Z à Nicolas Sarkozy, on est immédiatement embrasé par ce ton déluré, ces personnages jamais vus, par exemple la bimbo qui s’est fait refaire les seins et la poitrine, à bac +12, qui déambule à fond la caisse dans différents véhicules, eux-mêmes références pointus à l’automobile (la française en prenant d’ailleurs pour son grade).

© Soleil / Jef

Ce tourbillon de mots et de critiques s’accorde à merveille avec le dessin de Jef qui adore donner des mâchoires démesurées (American Dad peut aller se rhabiller), des fesses rebondies et des explosions fringantes. Le plus fort, c’est que le côté comique de certains personnages et le côté farce de certaines situations n’empêchent nullement de prendre très au sérieux certaines scènes, notamment les combats. Si le premier se solde par une bonne rigolade, on sent que le crescendo va faire la peau à un paquet de membres du convoi, et les souffrances seront à la hauteur de certaines pages où on a l’impression d’avoir eu une adaptation (plus gore et plus érotique) du jeu vidéo Borderlands.

© Soleil / Jef

Fulminant d’idées, de références et surtout d’humour, Convoi nous emmène sur une route poussiéreuse avec des personnages qui dépoussièrent toutes les cases que la BD franco-belge avait mis trente ans à construire.