COSMOS T.1 – Ryuhei Tamura – la chronique Manga

Résumé : MIB a ses policiers, COSMOS a ses assureurs ! Pas facile d’être un lycéen ordinaire quand on est capable de sentir les mensonges de ses congénères. Et pourtant, ce n’était rien comparé à ce que Kaede va découvrir lorsqu’il va rendre visite à un de ses camarades du lycée...

Critique : Fan de MIB et ayant de très bon souvenir de Beelzebub il nous tardait de découvrir ce manga. D’autant que les premiers chapitres ont fait le buzz bénéficiant de recommandations chaque semaine par de grand·e·s mangakas tel que Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) ou Tite Kubo (Bleach) et même d’une deuxième place au prix Next Manga Awards 2025 qui joue le rôle de barème des prochains succès ! Et pour ne pas bouder notre plaisir, Ki-oon propose un très bel objet de près de 200 pages avec une couverture qui annonce la couleur.

© Ryuhei TAMURA, 2026 by SHOGAKUKAN, 2026 Ki-oon

Cette histoire commence avec Kaede, un adolescent pas si ordinaire que cela puisqu’il a la capacité de sentir les mensonges de ses congénères. Cela peut sembler utile ou drôle et cela l’a été mais ce don/malédiction l’a surtout isolé des autres. Difficile de se lier quand on est capable de savoir lorsqu’on vous cache des choses ! Sa vision du monde va être complètement chamboulé au moment où il fait la connaissance de Rin qui lui explique que son copain de classe, star de l’équipe de baseball est un extraterrestre. Mais le pire pour lui c’est qu’il ne peut même pas la prendre pour une folle car il ne perçoit aucun signe de mensonge dans son discours.

Pour ce seinen, Ryuhei Tamura nous fait passer par toute une galerie d’émotions, on sourit parfois face à l’absurde, on s’inquiète et on s’interroge porté par les situations dans lesquelles se retrouvent Kaede, la plupart du temps par méconnaissance du monde, ou plutôt de l’univers, dans lequel Rin l’a projeté en l’invitant à rejoindre la compagnie COSMOS.

© Ryuhei TAMURA, 2026 by SHOGAKUKAN, 2026 Ki-oon

Arrêtons-nous un instant sur cette compagnie d’assurance intergalactique, une idée très originale du mangaka qui veut chaque extraterrestre doit souscrire à une assurance lors de son arrivée sur Terre. On sent que Tamura a peaufiné son univers et nous régale de descriptions d’espèces extraterrestres avec leurs forces et leurs faiblesses. Il réussit d’ailleurs à donner une vraisemblance qui nous a séduit.

Fonder son intrigue sur une compagnie d’assurance était osée mais nous découvrons que les missions de Rin sont beaucoup plus variées que ce que nous pensions, le métier d’enquêteur pour COSMOS s’avère bien plus excitant qu’imaginé.