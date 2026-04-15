Cybercats T.1 Cat’N’Slash - Aurélie Wellenstein, Thomas Labourot - la chronique BD

Résumé : Une nouvelle "épidémie" touche les joueuses et les joueurs de {Kensei}, l’unique échappatoire à cette cité bétonnée qu’est Néo Vertica ! Un mystère que Mei, Azuki et Kuro vont tenter d’élucider ...

Critique : Aurélie Wellenstein est une autrice prolifique que nous connaissons bien, autant pour ses romans de fantasy que pour ses bandes dessinées. D’ailleurs nous avions beaucoup aimé une autre BD, La Venise des Louves, qu’elle avait signé chez Drakoo. Lorsque nous avons découvert cette couverture, qui a tout pour plaire soit dit en passant, nous nous attendions à un moment sympathique mais cette BD va bien plus loin que cela.

© Labourot & Wellenstein, 2026, Drakoo

Cette série se déroule en 2126 au sein de la mégalopole de Néo Vertica, une ville faite de béton dans laquelle la vie n’est pas facile et manque de couleurs. Heureusement certaines personnes, comme Mei, notre personnage préféré à n’en pas douter, tente d’égayer le quotidien de ce monde duquel la végétation semble être absente. Mais pour la plupart des personnes, l’unique rayon de soleil vient d’un jeu, Kensei, une échappatoire, un refuge qui, depuis quelque temps, n’en est plus un...

On accède à cet univers de medieval fantasy aux fortes inspirations japonaises grâce à des casques de réalité virtuelle. Même si cette série prend place dans le futur, elle résonne avec notre actualité et la scénariste réussi à créer suffisamment de liens entre notre monde et le leur pour que la projection se fasse aisément. Autres points de connexion, les questions que met en exergue cette histoire résonnent avec notre monde : les mondes virtuels, les implants cybernétiques et même notre rapport aux animaux. Toutes ces questions qui font parti de notre quotidien, à l’heure où l’on parle de plus en plus "d’humain augmenté". Mais cela se fait subtilement, sans alourdir cette histoire où l’action et l’amitié sont des pièces maîtresses.

Comme nous le disions, Kensei n’est plus un refuge car, depuis quelques temps, certains connectés sombrent dans le coma, comme le petit frère d’Azuki. Élément déclencheur de la quête de notre protagoniste : découvrir l’origine de ce "virus".

© Labourot & Wellenstein, 2026, Drakoo

Les illustrations de Thomas Labourot, dont nous découvrons le travail, et son trait dynamique projettent les lecteurices dans le monde virtuel de Kensei. L’action y est omniprésente et plaira aux amateurices de jeux vidéos. Nous regretterons peut-être la résolution un peu rapide de l’intrigue même si le public visé, les adolescent·e·s, par cette BD aime souvent ce genre de trait. Le gros point fort de cette série et la clé de son intrigue tourne autour d’un autre phénomène d’actualité, le cyberharcèlement !

Nous n’en dévoilerons pas plus sur ce dernier point pour ne pas divulgacher l’intrigue mais c’est cela qui nous a particulièrement plu dans cette BD !

Nous avons pris beaucoup de plaisir à lire ce premier tome et découvrirons la suite des aventures des Cybercats avec plaisir !