Dans ma bulle #617. Présentation des missions de l’ADAGP, en compagnie d’Emma Veyron.

Le 20 octobre 2025
"Créée en 1953, l’ADAGP est la société française de perception et de répartition des droits d’auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques", elle est donc en charge de collecter également les droits des autrices et auteurs de bande dessinées
Rencontre avec Emma Veyron - Chargée d’adhésion et d’action culturelle qui nous présente le rôle et les mission de l’ADAGP.
Une discussion menée par Fred Michel et enregistrée à BD à Bastia, en avril 2025.
