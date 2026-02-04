Dans ma bulle #674. Isao Takahata, pionnier du dessin animé contemporain, de l’après-guerre au Studio Ghibli, avec Ilan Nguyên

"Isao Takahata (1935-2018) est indéniablement l’un des plus grands maîtres de l’animation. Cofondateur du Studio Ghibli en 1985 avec Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki, il a, dès les années 60, façonné une œuvre exigeante, poétique et profondément novatrice. Par son regard humaniste, son sens du récit et ses expérimentations formelles, Isao Takahata a profondément transformé l’animation, l’émancipant de ses codes traditionnels pour en faire un art reconnu dans le monde entier.

L’exposition retrace la carrière du créateur de Heidi, Le Tombeau des lucioles ou encore Le Conte de la princesse Kaguya à partir de ses carnets, storyboards, dessins originaux, celluloïds, extraits de films, vidéos…"

Rencontre au coeur de l’exposition, qui se déroule jusqu’au 7 février 2026, avec Ilan Nguyên, conseiller scientifique et spécialiste de l’animation japonaise.

Une discussion menée par Fred Michel et enregistrée en janvier 2026, à la Maison de la Culture du Japon, à Paris.