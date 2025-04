Dans ses yeux – Marc Cuadrado - la chronique BD

Résumé : {Dans ses yeux} commence avec un couple, Tanie et Marc, faisant leurs courses. Tanie demande à Marc de vérifier les produits en terme de qualité, additifs… Ce qui ne l’empêche pas d’ajouter un paquet de bonbons industriels à son caddie. Lorsqu’ils font la queue à la caisse, un homme passe devant tout le monde avec sa carte handicapé. Marc dit à Tanie qu’ils pourraient le faire aussi, elle refuse. Pourtant, Tanie voit vraiment très mal, au point de ne pas remarquer les nouveaux voisins qui la saluent...

Critique : Marc Cuadrado raconte son quotidien avec sa femme, Tanie. Leur vie de tous les jours n’est pas si simple qu’elle en a l’air, car Tanie souffre de malvoyance. Elle se bat quotidiennement pour ne pas devenir une victime de son handicap et elle a aussi décidé de ne pas en tirer avantage. Marc la soutient. Et à les voir ensemble, on peut se demander qui est la locomotive du couple et qui est le wagon. En effet, Tanie déborde de projets qu’elle tente de mener de front, malgré les difficultés. Dans ces moments de doute, elle trouve l’épaule de Marc. De même, Marc soutient Tanie comme il peut et puise de l’énergie dans la force de sa femme qui avance coûte que coûte. Au fil des jours, on découvre dans des flashbacks la jeunesse de Tanie et on comprend précisément l’origine de ses problèmes et en quoi consiste son handicap.

Un récit de vie, qui ne relève pas de la fiction. Pour le raconter Marc Cuadrado a découpé son histoire en chapitres, et ces derniers en petite saynètes de quelques pages, se terminant par une chute. Cette narration permet de glisser de l’humour, de la légèreté et d’éviter que le récit ne devienne un drame. Au contraire, on est ému par le combat de Tanie comme on s’amuse aux petites surprises que le quotidien leur réserve. Car Marc et Tanie ont tout du vieux couple qui se connaît bien et reste heureux et profondément lié malgré les années passées.

Bien sûr, il y a aussi des moments difficiles et Marc Cuadrado parvient à doser les situations avec talent.

Marc Cuadrado / Grand Angle

Au dessin, Marc Cuadrado opte pour un encrage très foin, soigné, laissant beaucoup d’espace aux blancs. Ce sont les couleurs, ou plutôt la couleur qui apporte volume et profondeur, crée des ambiances. La BD est monochrome, réalisées en noir, blanc et une couleur dépendant des moments. Clara Cuadrado la décline en différentes teintes, pour apporter de la richesse à l’image. Mais elle sait aussi laisser de l’espace au blanc, pour que couleur et blanc puissent se mêler et créer ensemble l’harmonie de la case, de la planche, puis de la double page.

La couverture, colorée, ne reflète pas l’intérieur de la BD, même si ce qu’elle représente justifie totalement l’emploi de couleurs multiples et que le blanc reste fortement présent. Les flashbacks sont dans des tons sable, tandis que les moments présents utilisent trois couleurs différentes selon les événements.

Dans ses yeux raconte le quotidien d’un couple frappé par le handicap, et qui a décidé de faire face avec le sourire, de profiter de ce que la vie a à leur offrir, malgré les difficultés.