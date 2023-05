De l’autre côté du mur – Kid Toussaint, Tristan Josse - la chronique BD

Résumé : {De l’autre côté du mur} nous amène dans le Berlin des années soixante, coupé en deux par le mur séparant Berlin Est et Belin Ouest. Ludwig passe ce mur par des moyens acrobatiques pour pouvoir emballer des filles, lorsqu’il est contacté par des inconnus pour une mission secrète. Konrad et Julius fraudent l’interdiction de franchir le mur pour de l’argent, et Hannah pour le risque. Chacun est contacté par les mêmes personnes. Les quatre passeurs se retrouvent à devoir travailler ensemble pour un projet complètement fou. Mais le ver est dans la pomme, l’un des quatre serait-il un agent infiltré de la Stasi ?

Critique : Le récit, haletant, va vite avec quatre personnages à suivre qui ont chacun leurs motivations, parfois claires, parfois secrètes. Et cette mission folle dont les chances de réussite sont quasiment nulles. À moins que…

Kid Toussaint nous entraîne dans ce récit écrit au galop et on le suit sans résistance car on a envie de savoir le dénouement de cette histoire. Dès le départ, on se doute que rien ne se passera comme prévu, mais quels vont être les grains de sable qui vont gripper ce mécanisme déjà fragile ?

Même si l’humour est présent, la mort rôde et les soldats surveillant la frontière ne sont pas vraiment là pour rire, comme on s’en rendra compte dans le récit, ce qui permet de maintenir une certaine tension tout au long des pages. L’enchaînement des événements ne laisse pas de temps de repos au lecteur et le caractère ambiguë des personnages, complexes, fait que l’on peut les apprécier ou non. Même si dans le groupe, on trouve quand même, selon son caractère, une personne à qui s’attacher.

Kid Toussaint, Tristan Josse / Grand Angle

Pour donner vie et force à ce scénario de passe-muraille, Tristan Josse offre tout son talent. Le dessinateur imagine des personnages semi-réalistes toujours plus ou moins dans l’action, qui vivent dans des décors savamment travaillés. Le cadrage permet de laisser la tension monter, alternant avec des cases aérées et spacieuses, dans lesquelles les personnages trouvent leur place pour le meilleur et pour le pire... Les couleurs apportent une touche de véracité aux décors, mais savent aussi poser une ambiance, à la lueur des lampes dans les tunnels et les passages souterrains, par exemple.

De l’autre côté du mur est une bonne BD d’action, qui sait nous tenir en haleine et nous offre une quatuor étonnant aux motivations complexes pour une conclusion inattendue.