Dead Account T.1 - Shizumu Watanabe - la chronique Manga

Résumé : Les fantômes hantent les lieux empreints d’émotions négatives. Alors pourquoi pas internet ? Sôji découvre que les exorcistes ont été obligés d’adapter leurs techniques. Peut-être que les apprendre pourra l’aider dans sa quête ...

Critique : Aoringo alias Sôji Enishiro est un Flameur, entendre par là un jeune garçon se filmant dans des vidéos provocantes et souvent violentes dans le but d’être haït, une situation peu enviable même si elle peut s’avérer lucrative. Et c’est bien l’argent qui intéresse notre jeune héros, non pour son propre bénéfice mais pour venir en aide à sa petite sœur malade. Derrière cette apparente méchanceté se cache donc un personnage au grand cœur qui ferait tout pour sa petite sœur : un garçon un peu plus attachant que ce streameur haïssable.

© Shizumu Watanabe / Kodansha Ltd.

Rapidement, Sôji découvre l’existence des fantômes et de leur nouveau lieu de prédilection à hanter, internet ! L’idée de Shizumu Watanabe est de nous questionner sur le devenir des comptes des personnes décédés. Les fantômes ont toujours hantés les lieux chargés d’émotions négatives et, comme nous le savons et le voyons au quotidien, quoi de plus chargé qu’internet et notamment les réseaux sociaux ! Poursuivant son questionnement autour des réseaux sociaux Shizumu Watanabe nous invite dans un univers aux possibilités énormes tout en s’inspirant du vocabulaire informatique pour le développer.

© Shizumu Watanabe / Kodansha Ltd.

Ce manga n’est pas sans rappeler l’excellent Blue Exorcist de Kazue Katô et, bien que classique dans sa trame narrative, celle d’un jeune homme découvrant un monde, une école fantastiques et, au passage, ses propres pouvoirs … nous avons aimé l’humour et le monde développés par le mangaka. D’autant plus que ce premier tome permet d’introduire l’univers, les personnages et même les intrigues qui se profilent pour la suite de cette série.

La justesse des émotions ressenties par les personnages et les thématiques abordées, tel que le deuil ou l’amour, nous ont touché. Il s’agit donc d’un premier tome prometteur dont nous suivrons la suite avec beaucoup d’attention !