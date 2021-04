Decorum – Jonathan Hickman, Mike Huddleston – la chronique BD

Résumé : La narration de {Decorum} croise deux trames qui se situent à des échelles différentes. À l’échelle de l’univers, on suit la traque interplanétaire menée par l’Église de la Singularité, puissance politique et religieuse interstellaire dont l’objectif est l’asservissement par la force d’autres populations ou la destruction de leur monde. Guidé par une divinité, le chef suprême de cette Église – appelé Ro Chi – est à la recherche d’un « œuf » farouchement gardé par une autre confrérie composé de Mères. À l’échelle individuelle, on découvre les (més)aventures de Neha, une jeune femme qui officie comme coursière et livre des colis dangereux dans l’objectif de payer les frais engendrés par la cryogénisation de ses proches, frappés comme de nombreux individus de cet univers par un terrible virus utilisé par un capitaine d’industrie comme une manière de forcer les individus à s’endetter. Lors d’une mission, la jeune Neha rencontre une dangereuse assassine, Morley, qui décide de la prendre sous son aile et de lui apprendre son métier…

Publié par l’éditeur indépendant Image Comics aux États-Unis, Decorum est un ambitieux récit de science-fiction qui séduit par la richesse et la profondeur de son univers, si bien que l’on s’étonne à la lecture du premier volume que l’histoire tienne en deux albums. Le scénariste Jonathan Hickman créé dans Decorum un environnement complexe qu’il prend le temps de décrire par divers moyens. Pour immerger son lecteur, le scénariste crée entre les chapitres des annotations, schémas et passages en prose qui nous renseignent sur telle planète ou encore sur la hiérarchie au sein de l’Église de la Singularité. Decorum ne se contente clairement pas de suivre les aventures de personnages dans un univers fictionnel : il crée véritablement un monde et en expose les caractéristiques et les grands enjeux. Mais Jonathan Hickman ne néglige pas pour autant ses personnages. La jeune Neha s’avère rapidement attachante, et la perspective de la voir intégrer un commando d’assassins sous la houlette de la dangereuse Morley tient en haleine le lecteur.

Jonathan Hickman, Mike Huddleston / Urban Comics

Surtout, Decorum s’avère d’une qualité graphique exceptionnelle. Le talent de Mike Huddleston sublime l’histoire et motive à lui seul la lecture de l’album. D’un chapitre (et d’un monde) à l’autre, le dessinateur propose une multitude de tons et de styles avec une grande place laissée à l’expérimentation. Mike Huddleston alterne avec bonheur entre l’aquarelle, le noir et blanc crayonné et les planches en peinture numérique. Cette diversité est mise au service de la narration de façon très intelligente. On passe en effet d’une fresque spatiale aux couleurs numériques à une scène de combat en noir et blanc qui fait la part belle au mouvement. Les audaces de Mike Huddleston donnent à l’album son caractère expérimental, parfois conceptuel mais jamais abscons. L’univers graphique et les dessins constitue l’atout maître d’un album extrêmement réussi.

Jonathan Hickman, Mike Huddleston / Urban Comics

Pour séduire un plus large public, Urban a choisi de rapprocher le format de publication de Decorum du standard des albums franco-belge plutôt que de maintenir le format comics original. Ce choix éditorial apparaît judicieux, tant il rend hommage à la puissance du dessin.

Decorum est une pépite dans le registre de la science-fiction. La puissance graphique de cet album et son ambition narrative séduiront immanquablement les amateurs éclairés de ce genre. La seule réserve réside finalement dans d’éventuelles promesses qui pourraient ne pas être tenues : comment clore un récit aussi ambitieux en seulement deux volumes sans frustrer le lecteur ? En attendant, les dessins de Mike Huddleston justifient à eux seuls l’acquisition de l’ouvrage.