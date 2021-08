Démonistes .T1. Vlad – Olivier Gay, GeyseR, Gibie - la chronique BD

Résumé : {Démonistes T1 Vlad} nous entraîne dans une monde d’heroic fantasy où Orthas, grand démoniste, est chargé par le roi de trouver le plus puissant sorcier du royaume afin de fermer un portail maléfique qui s’est ouvert en pleine ville. Orthas part en quête affublé de deux soldats sympathiques et d’une jeune femme nommé Tillie. La petite troupe n’est pas au bout de ses peines...

Cette BD nous entraîne dans un univers médiéval fantastique légèrement décalé. L’humour est présent que ce soit par les actions des protagonistes ou des personnages secondaires. Finalement, la mission devient presque moins importante que la légèreté qui nous donne le sourire. En effet, si le récit nous apporte quelques révélations, la force de la narration repose sur l’humour, parfait contrepoint aux scènes d’action et au drame qui se joue.

La quête en elle-même se déroule sur deux temporalités. D’abord le présent, avec Orthas qui part à la recherche de Vlad le puissant démoniste, et en parallèle dans le passé, avec la jeunesse de Vlad et ses amis, Jonas, Tillie et Maeve, ainsi que les origines de la situation actuelle.

Les personnages ont leurs objectifs propres, les démons respectent leur pacte à la lettre (parfois un peu trop), Tillie veut retrouver Vlad, son amour de jeunesse, Orthas veut fermer ce portail, mais son orgueil l’empêche de voir qu’il a vraiment besoin d’aide pour cela, les deux soldats de l’escorte veulent juste s’en sortir vivant.

Olivier Gay, GeyseR, Gibie / Drakoo

Les dessins de GeyseR s’accordent très bien avec cette ambiance drôle et magique. Les personnages semi-réalistes, expressifs et dynamiques, les démons de tous les genres, nous offrent une galerie de caractères mémorables. Si les personnages sont dessinés avec des traits de contours légers, ils ressortent d’autant plus sur le décor, tracé dans un style peinture. Les volumes et les couleurs définissent les formes des arbres et de la nature. En parlant couleurs, le travail de Gibie est admirable.

Ce choix frappe dès la première page et on l’oublie en se plongeant dans la lecture de l’histoire. Les décors somptueux s’effacent derrière les mésaventures de ce petit groupe d’aventuriers.

Certains lieux, comme les intérieurs des demeures, entre autres, retrouvent de fins traits de contours, parfois juste le temps d’un dessin pleine page.

Ce travail graphique, mêlé à une composition dynamique des planches, contribue au charme de cette BD.

Démonistes T1 Vlad est le premier opus d’un diptyque drôle, sans prétention, une comédie médiéval-fantastique qui touche par sa légèreté.