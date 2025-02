Des oiseaux dans le ciel d’un théâtre Inspiré du livre Bubbelee de Pascal Quignard – Céline Wagner - la chronique BD

Résumé : {Des oiseaux dans le ciel d’un théâtre Inspiré du livre Bubbelee de Pascal Quignard} débute par un échec. Un livre exigeant réalisé, acheminé dans les bacs et que personne n’achète. L’autrice tente de se remettre de cette douleur, et retrouve Pascal Quignard, un écrivain qu’elle a déjà rencontré. De ces retrouvailles émerge une nouvelle idée...

Critique : Céline Wagner opte pour son histoire et aussi celle de Pascal Quignard. Il offre son livre Bubbelee à l’autrice. Ce recueil raconte une histoire arrivée à l’écrivain. Et Céline Wagner intègre dans sa BD son chemin jusqu’à Bubbelee, mais également son contenu. Nous sommes donc dans plusieurs niveaux de mise en abyme. Cette plongée passe par une utilisation des mots et des dessins différente d’une simple adaptation. Pour la narration, se mélangent dialogues, extraits des ouvrages, réflexions pour aboutir à cette BD. Céline Wagner rompt avec la dramaturgie habituelle pour nous offrir une immersion dans les mots et les images. On est presque désappointé quand parfois le récit reprend un cours plus classique. Heureusement, le dessin maintient la rupture.

© Céline Wagner / Les Impressions nouvelles

Et ce dessin est une très belle surprise. Il y a différents styles graphiques. Tout le début du récit fait intervenir des couleurs chaleureuses et opte pour un dessin presque naïf qui casse les perspectives, stylise les personnages et nous offre en introduction de magnifiques doubles pages. Céline Wagner continue son exploration même quand les planches reprennent une composition plus classiques, le dessin recèle des beaux moments de poésie. Quand la nuit tombe, un orange foncé se joint au noir pour créer là encore une nouvelle atmosphère.

La BD se finit avec des pleines pages noires et grises, où la couleur s’infiltre petit à petit. Nouveau code couleur, nouvelles expériences avec un dessin qui évolue non par son mouvement mais par les teintes qui prennent de plus en plus de place et contaminent le trait gris.

Des oiseaux dans le ciel d’un théâtre Inspiré du livre Bubbelee de Pascal Quignard est une BD qui nous entraîne dans un univers graphique coloré et poétique, mélangeant différents niveaux d’histoire pour une belle expérience de lecture.